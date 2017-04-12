Россия наложила вето на резолюцию СБ ООН по предполагаемой химической атаке в Сирии

ООН, 12 апреля. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Россия заблокировала принятие резолюции, осуждающей предполагаемое применение химического оружия в сирийском городе Хан-Шейхун 4 апреля и требующей от Дамаска предоставить информацию обо всех воздушных операциях в день инцидента.

Документ, подготовленный западными странами, набрал необходимые для принятия 10 голосов, что вынудило Москву наложить на него вето.

Помимо России против принятия проекта резолюции выступила Боливия. Китай при голосовании воздержался.

"Проект резолюции не принят, так как против него проголосовал один из постоянных членов Совбеза", - объявила постпред США Никки Хейли, председательствующая в Совбезе в апреле.

В документе, подготовленном делегациями Великобритании, США и Франции, "самым решительным образом" осуждаются "случаи применения химического оружия в Сирийской Арабской Республике, о которых поступили сообщения, в частности нападение на Хан-Шейхун". В тексте выражается поддержка ООН и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в проведении расследований инцидента и содержится требование от всех сторон в Сирии сотрудничать с международными экспертами.

Проект резолюции в случае принятия обязал бы Дамаск передать следователям всю информацию о полетах авиации в день инцидента, имена "всех командиров любых летательных аппаратов" и организовать с ними встречи, а также предоставить доступ на военные базы, с которых могли наноситься удары по Хан-Шейхуну. Кроме того, в тексте содержалась угроза принятия в отношении Сирии мер по главе VII Устава (касается введения санкций и применения военной силы) в случае применения химического оружия.

Документ стал восьмым проектом резолюции по Сирии, заблокированным Россией с начала конфликта в ближневосточной стране в 2011 году. В последний раз Москва пользовалась правом вето в феврале, когда рассматривался текст, предусматривавший введение санкций в отношении Сирии за приписываемые Дамаску атаки с применением отравляющих веществ. Меры включали запрет на поставку любых вертолетов правительству, армии и госструктурам страны.

В декабре прошлого года РФ заблокировала принятие документа, предусматривавшего создание бесполетной зоны над Алеппо, где в тот момент проводилась контртеррористическая операция.