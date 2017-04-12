Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.04:
$ 56.76
€ 60.26
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Россия наложила вето на резолюцию СБ ООН по предполагаемой химической атаке в Сирии

Политика
12 апреля, 22:27 дата обновления: 12 апреля, 22:33 UTC+3
Проект резолюции в случае принятия обязал бы власти Сирии передать следователям, в частности, всю информацию о полетах авиации в день инцидента
Поделиться
Материал из 1 страницы
© EPA/JUSTIN LANE

ООН, 12 апреля. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Россия заблокировала принятие резолюции, осуждающей предполагаемое применение химического оружия в сирийском городе Хан-Шейхун 4 апреля и требующей от Дамаска предоставить информацию обо всех воздушных операциях в день инцидента.

Документ, подготовленный западными странами, набрал необходимые для принятия 10 голосов, что вынудило Москву наложить на него вето.

Смотрите также
Химоружие в Сирии: откуда в стране появились запрещенные вещества

Помимо России против принятия проекта резолюции выступила Боливия. Китай при голосовании воздержался.

"Проект резолюции не принят, так как против него проголосовал один из постоянных членов Совбеза", - объявила постпред США Никки Хейли, председательствующая в Совбезе в апреле.

В документе, подготовленном делегациями Великобритании, США и Франции, "самым решительным образом" осуждаются "случаи применения химического оружия в Сирийской Арабской Республике, о которых поступили сообщения, в частности нападение на Хан-Шейхун". В тексте выражается поддержка ООН и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в проведении расследований инцидента и содержится требование от всех сторон в Сирии сотрудничать с международными экспертами.

Проект резолюции в случае принятия обязал бы Дамаск передать следователям всю информацию о полетах авиации в день инцидента, имена "всех командиров любых летательных аппаратов" и организовать с ними встречи, а также предоставить доступ на военные базы, с которых могли наноситься удары по Хан-Шейхуну. Кроме того, в тексте содержалась угроза принятия в отношении Сирии мер по главе VII Устава (касается введения санкций и применения военной силы) в случае применения химического оружия.

Документ стал восьмым проектом резолюции по Сирии, заблокированным Россией с начала конфликта в ближневосточной стране в 2011 году. В последний раз Москва пользовалась правом вето в феврале, когда рассматривался текст, предусматривавший введение санкций в отношении Сирии за приписываемые Дамаску атаки с применением отравляющих веществ. Меры включали запрет на поставку любых вертолетов правительству, армии и госструктурам страны.

В декабре прошлого года РФ заблокировала принятие документа, предусматривавшего создание бесполетной зоны над Алеппо, где в тот момент проводилась контртеррористическая операция.

Смотрите также

В ОЗХО 13 апреля состоится спецсессия, посвященная предполагаемой химатаке в Сирии
В разведке США не уверены, что РФ знала о планах по химатаке в Сирии
Косачев назвал цинизмом отказ США представить доказательства причастности Асада к химатаке

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис в Сирии
Страны
Сирия Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Как стать космонавтом: требования, подготовка, перспективы
Хищные птицы армии
Покорители космоса: от Гагарина до наших дней
Фото
9
Делегация ЦИК РФ не зафиксировала нарушений на выборах президента Сербии
15
Под водой, на земле и в воздухе: на что способны бойцы Росгвардии
2
Центр по примирению передал 1,7 т помощи жителям деревни в сирийской Латакии
Проект "1917"
"Красные похороны": как миллион петроградцев прощался с жертвами Февраля
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Россия наложила вето на резолюцию СБ ООН по предполагаемой химической атаке в Сирии
2
Источник: актер Василий Степанов выжил после падения из окна квартиры на западе Москвы
3
Захарова рассказала, как американские журналисты устроили "базар" в особняке МИД РФ
4
Зампостпреда РФ при ООН: Лондон боится сотрудничества Москвы и Вашингтона по Сирии
5
Трамп оповестил Си Цзиньпина об ударе США по Сирии во время десерта
6
Fox: США утверждают, что стратегические бомбардировщики РФ приблизились к Японии
7
Трамп: пришла пора положить конец войне в Сирии
Темы дня
Загрузка...
Реклама