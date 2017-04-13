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Лавров обсудит с главой МИД Бангладеш двусторонние вопросы и борьбу с терроризмом

Политика
13 апреля, 0:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, апреля. /ТАСС
Министры обсудят состояние и перспективы двусторонних отношений, обменяются мнениями по актуальным темам международной и региональной повестки дня, включая проблематику противодействия терроризму
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МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров проведет в четверг в Москве переговоры с министром иностранных дел Бангладеш Абулом Хасаном Махмудом Али, который находится в России с рабочим визитом. Как сообщили ранее в МИД РФ, "министры обсудят состояние и перспективы двусторонних отношений, обменяются мнениями по актуальным темам международной и региональной повестки дня, включая проблематику противодействия терроризму".

Юбилейный год

Визит министра иностранных дел Бангладеш проходит в 45-ю годовщину установления дипломатических отношений между двумя странами. "Сложившиеся за прошедшие десятилетия двусторонние связи характеризуются равноправием, уважением интересов друг друга и высоким уровнем взаимного доверия, - заявили в российском внешнеполитическом ведомстве. - Активно развивается двусторонний политический диалог, в том числе, на высшем уровне".

В министерстве отметили, что мощный импульс всему комплексу российско-бангладешских связей придал официальный визит премьер-министра Бангладеш Шейх Хасины в Москву в январе 2013 года и ее переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. "Достигнутые тогда договоренности стали этапными для продвижения взаимодействия на основных направлениях российско-бангладешского сотрудничества, включая энергетику и ВТС", - сообщили в МИД РФ.

Экономическое сотрудничество

В МИД РФ отметили поступательное развитие двустороннего торгово-экономического сотрудничества с Бангладеш. "По нарастающей развиваются двусторонние отношения в торгово- экономической сфере. По итогам 2016 г. объем нашей торговли составил 1 млрд. 441 млн. долл. США (практически повторены рекордные показатели 2015 г.), - заметили в министерстве. - Дальнейшему повышению эффективности делового взаимодействия призвана способствовать деятельность межправительственной российско-бангладешской комиссии по торгово-экономическому и научно техническому сотрудничеству, соглашение о создании которой вступило в силу 1 марта сего года".

В российском дипведомстве подтвердили настрой на дальнейшее развитие сотрудничества с Бангладеш в сфере энергетики. "Флагман двустороннего партнерства в энергетике - проект сооружения первой в Бангладеш атомной электростанции "Руппур". Его реализация позволит модернизировать энергетическую инфраструктуру Бангладеш, выведя ее на новый уровень. Участие России в строительстве АЭС обеспечит долгосрочную загрузку более 100 отечественных промышленных предприятий, а также дополнительные налоговые поступления в бюджет, - сообщили в министерстве. - Весьма востребован в Бангладеш российский опыт в области добычи природного газа".

Гуманитарная составляющая партнерства

В МИД РФ считают важным развитие сотрудничества двух стран в гуманитарной сфере. "Имеются заделы для наращивания сотрудничества в области культуры и образования, - указали во внешнеполитическом ведомстве. - На сегодняшний день в России обучаются 219 бангладешских студентов, из них 155 за счет средств федерального бюджета".

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