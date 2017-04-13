"Время потрачено не зря": итоги переговоров Лаврова и Тиллерсона

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Первые переговоры нового госсекретаря США Рекса Тиллерсона с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Москве, которые прошли в среду, принесли определенные результаты. По словам Лаврова, стороны стали лучше понимать друг друга.

Госсекретаря США принял президент РФ Владимир Путин, который подтвердил стремление России к решению многочисленных проблем, имеющихся в российско-американских отношениях.

Одним из итогов переговоров стало решение назначить спецпредставителей от МИД РФ и Госдепа США, которым будет поручено проанализировать существующие проблемы в отношениях двух стран.

Большое внимание стороны уделили теме Сирии. Россия подтвердила готовность возобновить Меморандум по предотвращению инцидентов в небе над САР. По признаю Лаврова, мнения Москвы и Вашингтона серьезно разошлись по теме применения в Сирии химического оружия.

Несмотря на разногласия по многим вопросам, Россия и США по-прежнему едины во мнении, что с терроризмом необходимо бороться всеми средствами.

Восстановить доверие

"Уверен, что многие часы, которые сегодня мы провели с Рексом Тиллерсоном вдвоем и с президентом РФ, были потрачены не зря", - сказал на итоговой пресс-конференции Лавров. Он также выразил надежду, что "эти контакты будут иметь продолжение как непосредственно между нами, так и по линии наших сотрудников, так и по линии других ведомств администрации США и правительства РФ".

Тиллерсон поддержал своего российского коллегу. "Мы должны сделать все, чтобы восстановить доверие между нашими странами и приостановить их (отношений) деградацию", - сказал он.

Министр иностранных дел РФ раскритиковал предпринимаемые некоторыми силами попытки помешать сотрудничеству России и США и обострить конфронтацию. "Считаем, что это недальновидный подход, тем более, что история доказала, что, когда Москва и Вашингтон сотрудничают, выигрывают не только наши народы, но и весь мир", - добавил Лавров.

Спецпредставители проанализируют

Одним из основных итогов первого визита в Москву нового главы американской дипломатии стало решение назначить спецпредставителей от МИД РФ и Госдепа США, которым будет поручено проанализировать существующие проблемы в отношениях двух стран. "Условились выделить специальных представителей от МИД и госдепартамента, чтобы подробно, без эмоций, посмотреть на те раздражители, которые накопились в отношениях за последние годы, прежде всего за годы правления администрации Барака Обамы", - сказал Лавров.

Глава российской дипломатии выразил уверенность в том, что "если будет проявлен с обеих сторон прагматичный подход к этой работе, то она, безусловно, принесет результаты и позволит оздоровить наши отношения".

В российско-американских отношениях "есть многочисленные проблемы, в том числе те, которые остались в качестве мины замедленного действия" от предыдущей администрации, указал министр. "Для преодоления барьеров нужны усилия. Сегодня президент России Владимир Путин подтвердил, что мы на это нацелены", - добавил он.

С тем, что отношения двух ядерных держав не могут находиться в таком плачевном состоянии, согласен и госсекретарь США. "Текущее состояние дел вместе с взаимоотношениями находится на очень низком уровне, и уровень доверия также находится на очень низкой точке", - признал он. "Для того чтобы мы разрешили те вопросы, которые являются важными для всех нас, мы согласились создать рабочую группу по разрешению тех вопросов, которые требуют незамедлительного решения и стабилизации для того, чтобы перейти к разрешению более длительных и сложных вопросов", - отметил Тиллерсон.

Возобновить меморандум

Во время встречи в Кремле с госсекретарем США президент РФ подтвердил готовность возобновить Меморандум по предотвращению инцидентов в небе над Сирией, сообщил журналистам Лавров. Он напомнил, что действие данного документа было приостановлено российской стороной после американской бомбардировки сирийского аэродрома.

"Сегодня президент РФ подтвердил нашу готовность вернуться к его применению при понимании, что будет четко подтверждена изначальная цель действий военно-воздушных сил американской коалиции и ВКС РФ в борьбе с ИГ (террористическая группировка "Исламское государство") и "Джебхат ан-Нусрой" (обе запрещены в РФ)", - сказал министр.

В свою очередь глава американской дипломатии заявил о том, что руководители США и России должны сохранять линии связи по военным и дипломатическим каналам.

Решить сирийский вопрос

На переговорах много времени было посвящено теме Сирии. Как признал Лавров, мнения Москвы и Вашингтона серьезно расходятся по теме применения там химического оружия.

На пресс-конференции стороны еще раз повторили свои позиции. Российский министр заявил о необходимости тщательного расследования случаев применения химоружия и предостерег от огульных обвинений в адрес нынешних сирийских властей.

Госсекретарь США, в свою очередь, заявил, что США не сомневается в том, что именно режим президента Сирии Башара Асада несет ответственность за химические атаки в Сирии. И за эти преступления сирийский лидер должен быть наказан.

Но при этом и Лавров, и Тиллерсон подчеркнули необходимость урегулирования ситуации в Сирии. США и Россия выступают за объединенную и стабильную Сирию, в которой террористы не смогут найти убежище, заявил госсекретарь США. "Говорили о вопросах Сирии, о тех областях, где наши мнения совпадают, - сказал он. - Мы выступаем за объединенную стабильную Сирию, в которой у террористов не будет возможности найти убежище".

Асад должен уйти

Тиллерсон вернулся к казалось уже отошедшей на второй план даже у предыдущей американской администрации формуле "Асад должен уйти", хотя и признал, что это потребует определенного времени.

"Мы поговорили о будущей роли Башара Асада. Будь то участие в политическом процессе или неучастие в политическом процессе, очевидно, что режим Асада подходит к концу, - сказал госсекретарь США. - Они в этом сами виноваты - своим поведением и той войной, которая продолжается в стране несколько лет". Он выразил надежду, что Россия, будучи наиболее близким союзником Сирии, "поможет понять Асаду эту реальность".

"Уход Асада должен проходить структурированным и организованным образом, чтобы все общины были представлены за столом переговоров при нахождении политического решения", - сказал госсекретарь США. "Каким образом это произойдет - это будет объясняться тем политическим процессом, который будет разрабатываться", - добавил он.

При этом Лавров подчеркнул, что в РФ "не делают ставку на какую-то персону: ни на президента Асада, ни на кого-то другого". По словам министра, все сирийцы "должны, как это и записано в резолюции Совета Безопасности ООН, сесть и договориться". "Это должен быть инклюзивный межсирийский диалог", - подчеркнул он.

Бороться сообща

Несмотря на разногласия по многим вопросам, Россия и США по-прежнему едины во мнении, что с терроризмом необходимо бороться всеми средствами. "Это тема, которую наши президенты обсуждали в ходе своих нескольких телефонных разговоров, включая телефонный разговор в ночь на 4 апреля, когда Дональд Трамп позвонил Владимиру Путину, чтобы выразить соболезнования в связи с терактом в петербургском метро", - отметил глава МИД РФ.

При этом он напомнил, что свержение режима в Сирии может обернуться проигрышем в борьбе с ИГ. "Если с ИГ можно бороться и победить, не пытаясь свергать режим, то, свергнув режим, вполне можно не то, что не победить ИГ, но и проиграть ему, - подчеркнул Лавров. - Давайте будем руководствоваться здравым, прагматичным смыслом, а не эмоциями".

Маневры планировались

Отвечая на вопросы о ситуации вокруг Корейского полуострова, госсекретарь США подчеркнул, что и Вашингтон, и Москва согласны с необходимостью денуклеаризации КНДР.

При этом он сообщил, что маневры флота США в районе Корейского полуострова были запланированными и не имеют определенной военной цели. "Ударная группа военно-морских сил (ВМС) США, в частности авианосец Carl Vinson, находится в регионе Тихого океана, ее передвижения в районе Корейского полуострова были запланированы нашими военными, - сказал он. - У них нет там какой-то определенной цели".

При этом Тиллерсон подчеркнул, что нет необходимости "что-то в этом выискивать, исходя из местоположения и их нахождения".

Санкции не обсуждались

Главы внешнеполитических ведомств двух стран не обошли стороной и тему Украины. Россия почувствовала готовность США продолжать контакты с Москвой по вопросу реализации Минских договоренностей, сообщил Лавров. "Будем такие усилия приветствовать, мы к ним готовы", - заверил глава МИД РФ.

"Мы вспомнили о том, как при предыдущей администрации США был налажен двусторонний канал консультаций между Москвой и Вашингтоном в дополнение к "четверке", работающей в рамках нормандского формата (Россия, Украина, ФРГ, Франция - прим. ТАСС)", - отметил он. "У нас единая позиция, что Минские договоренности 2015 года должны выполняться", - добавил министр.

В свою очередь Тиллерсон, отвечая на вопросы журналистов, отметил, что вопрос о санкциях, введенных в отношении РФ из-за Украины, не обсуждался.

Разногласия в киберпространстве

Затронув тему кибербезопасности, глава российской дипломатии сказал, что Россия заинтересована в тесном сотрудничестве с США в борьбе с преступлениями в киберпространстве. "У нас этот интерес не только сохраняется, но и в полной мере актуален, и мы предложили возобновить контакты как по линии специальных представителей администрации США и российского президента, так и по линии соответствующих ведомств. Мы почувствовали, что на этот раз, может быть, результат этих усилий приведет к созданию какого-то канала", - отметил Лавров.

Тиллерсон предложил проводить разграничения между "правильным" и "неправильным" кибервторжениями. "Что касается вмешательства в выборы, это было установлено, это очень серьезный вопрос, - продолжил Тиллерсон. - Мы считаем, что это очень серьезный вопрос - вмешательство в наши выборы. Мы также понимаем, что Россия понимает серьезность этого вопроса".

Однако Лавров в очередной раз напомнил, что российской стороне, несмотря на неоднократные просьбы, так и не были представлены доказательства вмешательства в американские выборы пресловутых "российских хакеров".