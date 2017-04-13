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Российские военные за сутки передали 2,8 тонны гуманитарных грузов населению Сирии

Политика
13 апреля, 5:04 UTC+3 ХМЕЙМИМ /Сирия/ 13, апреля. /ТАСС
Также российские самолеты доставили в район города Дейр-эз-Зор 21 тонну продуктов, полученных сирийскими властями по линии ООН
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ХМЕЙМИМ /Сирия/, 13 апреля. /ТАСС/. Семь гуманитарных акций, в ходе которых жители Сирии получили 2,8 тонны гуманитарных грузов, провели в течение суток российские военные. Об этом сообщается в бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии.

"Центром по примирению враждующих сторон проведено семь гуманитарных акции в провинциях Алеппо и Эс-Сувейда, - говорится в сообщении. - За сутки гуманитарную помощь получили 3350 жителей. Общая масса переданных населению гуманитарных грузов составила 2,8 тонны".

В районах города Алеппо жителям передано три тысячи порций горячего питания и 1,2 тонны хлеба. Российские военные также передали 350 продуктовых наборов жителям населенного пункта Аль Суала провинции Эс-Сувейда.

В сообщении отмечается, что российские самолеты доставили в район города Дейр-эз-Зор 21 тонну продуктов, полученных сирийскими властями по линии ООН.

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