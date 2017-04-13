Российские военные помогли восстановить хлебопекарню в Алеппо

Паром между Сахалином и Хоккайдо в этом году совершит 78 рейсовТранспорт 13 апреля, 10:37
Экс-глава Марий Эл задержан по подозрению в получении взяткиПроисшествия 13 апреля, 10:33
Россия не поддержит принятие в СБ ООН резолюции с осуждением правительства СирииПолитика 13 апреля, 10:24
СМИ: четыре компании претендуют на контракт "Северной верфи" стоимостью 6,3 млрд рублейТранспорт 13 апреля, 10:21
Jaguar F-PACE признан "автомобилем года" на Нью-Йоркском автошоуОбщество 13 апреля, 10:09
Усманов подал иск в отношении Навального в Люблинский суд МосквыПроисшествия 13 апреля, 10:04
Александра Шафорост: я стала предпринимателем только после рождения ребенкаКорпорация МСП 13 апреля, 10:00
Лучшего фельдшера санавиации впервые выберут на ЯмалеОбщество 13 апреля, 9:47
Призер Универсиады-2015 прыгун с шестом Мудров планирует выступать за границей с июняСпорт 13 апреля, 9:43
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
АЛЕППО /Сирия/, 13 апреля. /ТАСС/. Российский Центр по примирению враждующих сторон помог восстановить хлебопекарню в Алеппо. Новая пекарня открыта в районе Кади Аскар в Восточном Алеппо, теперь жители района будут получать бесплатный хлеб, сообщил журналистам представитель Центра Захид Касумов.
"Эта пекарня будет производить порядка 13 тысяч тонн хлеба ежедневно для населения", - сказал он.
Первым выпеченным хлебом в знак благодарности угостили российских военных. Остальной раздали жителям квартала.
Недавно эта часть города была освобождена от боевиков запрещенной в России группировки "Джебхат ан-Нусра". Теперь здесь открылась первая пекарня. Линию запустили в жилом доме. Муку в рамках гуманитарной помощи частично поставляют российские военные из Центра примирения сторон.
Администрация района приступила к ремонту и самого большого хлебозавода в Восточном Алеппо. Рабочие уже разбирают завалы, которые образовались из-за обстрелов со стороны террористов.