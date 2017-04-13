Российские военные помогли восстановить хлебопекарню в Алеппо

АЛЕППО /Сирия/, 13 апреля. /ТАСС/. Российский Центр по примирению враждующих сторон помог восстановить хлебопекарню в Алеппо. Новая пекарня открыта в районе Кади Аскар в Восточном Алеппо, теперь жители района будут получать бесплатный хлеб, сообщил журналистам представитель Центра Захид Касумов.

"Эта пекарня будет производить порядка 13 тысяч тонн хлеба ежедневно для населения", - сказал он.

Первым выпеченным хлебом в знак благодарности угостили российских военных. Остальной раздали жителям квартала.

Недавно эта часть города была освобождена от боевиков запрещенной в России группировки "Джебхат ан-Нусра". Теперь здесь открылась первая пекарня. Линию запустили в жилом доме. Муку в рамках гуманитарной помощи частично поставляют российские военные из Центра примирения сторон.

Администрация района приступила к ремонту и самого большого хлебозавода в Восточном Алеппо. Рабочие уже разбирают завалы, которые образовались из-за обстрелов со стороны террористов.