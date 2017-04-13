Россия не поддержит принятие в СБ ООН резолюции с осуждением правительства Сирии

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Россия не поддержит новые попытки принять в СБ ООН резолюцию с голословным осуждением правительства Сирии, без расследования инцидента в Хан-Шейхуне. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Попытки "под шумок", без всяких инспекций принять голословно резолюцию СБ ООН с осуждением правительства мы поддержать не можем и не будем поддерживать", - сказал он.