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Россия не поддержит принятие в СБ ООН резолюции с осуждением правительства Сирии

Политика
13 апреля, 10:24 UTC+3
По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, российская сторона не будет этого делать без расследования инцидента в Хан-Шейхуне
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Материал из 1 страницы
Заседание СБ ООН

Заседание СБ ООН

© EPA/ANDREW GOMBERT

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Россия не поддержит новые попытки принять в СБ ООН резолюцию с голословным осуждением правительства Сирии, без расследования инцидента в Хан-Шейхуне. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Попытки "под шумок", без всяких инспекций принять голословно резолюцию СБ ООН с осуждением правительства мы поддержать не можем и не будем поддерживать", - сказал он.

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