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Путин: РФ и Индия занимают близкие позиции по ключевым вопросам глобальной повестки дня

Политика
13 апреля, 10:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, апреля. /ТАСС
Президент России выразил уверенность, что дальнейшее укрепление отношений особо привилегированного стратегического партнерства идет в русле укрепления международной стабильности и безопасности
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МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил президента Индии Пранаба Мукерджи и премьер-министра республики Нарендру Моди с 70-летием установления дипломатических отношений между двумя странами. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Президент РФ подчеркнул, что Москва и Дели, "занимая близкие позиции по ключевым вопросам глобальной и региональной повестки дня, эффективно координируют усилия в рамках таких многосторонних структур, как ООН и БРИКС". "Действуя сообща, наши страны вносят весомый вклад в противостояние терроризму, экстремизму, трансграничной преступности и другим актуальным вызовам", - добавил глава государства.

"За прошедшие десятилетия Россией и Индией накоплен значительный потенциал взаимовыгодного сотрудничества. Налажен конструктивный политический диалог, реализуются масштабные совместные проекты в торгово-экономической, энергетической, научно-технической, инфраструктурной и гуманитарной областях", - говорится, в частности, в телеграмме.

Путин выразил уверенность, что дальнейшее укрепление отношений особо привилегированного стратегического партнерства отвечает коренным интересам народов России и Индии, идет в русле укрепления международной стабильности и безопасности.

Путин пожелал Мукерджи и Моди доброго здоровья и успехов. "А всем вашим соотечественникам - благополучия и процветания", - добавил российский президент.

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