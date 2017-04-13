Комитет Госдумы поддержал проект об обязанности казачьих атаманов отчитываться о доходах

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МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Профильный комитет Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления рекомендовал сегодня нижней палате парламента принять во втором, основном, чтении законопроект, по которому атаманы войскового казачьего общества должны предоставлять сведения о своих доходах, расходах и имуществе. Инициатива была внесена на рассмотрение депутатов президентом РФ.
Документом предлагается внести поправки в закон "О государственной службе российского казачества". Согласно изменениям, на атамана войскового казачьего общества возлагается обязанность представлять "сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей".
Непредоставление либо предоставление заведомо недостоверных или неполных сведений о доходах будет являться правонарушением, которое повлечет за собой досрочное прекращение полномочий атамана по аналогии с антикоррупционными мерами для госслужащих и членов Федерального собрания РФ.
Законопроект также предлагает установить условия, при которых члены казачьих обществ, принявшие на себя обязательства по несению госслужбы, смогут замещать должности, на которые распространяются ограничения и запреты, установленные законом "О противодействии коррупции".
При этом оговаривается, что член казачьего общества, замещающий такую должность, не вправе получать в казачьем обществе заработную плату и иные выплаты, а также "исполнять полномочия, связанные с осуществлением казачьим обществом приносящей доход деятельности".
Кроме того, согласно инициативе, госслужба также является препятствием для выдвижения кандидатом на должность атамана войскового казачьего общества, если это влечет за собой конфликт интересов.