Песков считает обоснованной жесткую риторику зампостпреда РФ при ООН

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Кремль считает обоснованным использование в случае необходимости жесткой риторики при отстаивании интересов страны. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя выступление накануне в Совбезе ООН заместителя российского постпреда при Организации Владимира Сафронкова.

"Считаем, что да", - ответил представитель Кремля на вопрос журналиста, может ли острота обсуждаемой в Совбезе ООН темы Сирии оправдать тональность данного выступления.

ТАСС/Reuters/Ruptly

"Ничего оскорбительного сказано не было", - обратил внимание Песков. По его словам, темы дискуссий в Совбезе ООН "действительно, весьма остры", "зачастую они касаются сущности и будущего международных отношений".

"Проявление мягкотелости чревато потом в будущем очень плачевными последствиями, поэтому лучше отстаивать интересы нашей Родины именно сегодня, и, если приходится - достаточно жестко", - заключил пресс-секретарь президента РФ.

Накануне на заседании Совбеза ООН, где рассматривался проект резолюции по Сирии, Сафронков обрушился с критикой на британского постпреда Мэттью Райкрофта, который в присутствии спецпосланника ООН по Сирии Стаффана де Мистуры обвинил Россию в "бессовестной поддержке режима (президента Сирии Башара) Асада", назвав того "убийцей" и "преступником". "Ты сегодня говорил, господин Райкрофт, не по повестке дня заседания, оскорблял Сирию, Иран, Турцию, другие государства. Просьба следить за порядком развития заседания, если некоторые безответственно, оскорбительно, сбиваясь на сленг, относятся к своему месту в Совете Безопасности ООН. Не смей оскорблять Россию больше!" - заявил Сафронков. Российский дипломат потребовал также от британского коллеги "не отводить глаза", когда к нему обращаются.