В Кремле считают неприемлемым вывод ЕСПЧ по делу о теракте в Беслане

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Кремль считает неприемлемым вывод Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о непринятии РФ достаточных мер для предотвращения теракта в Беслане.

"Нам невозможно согласиться с такой формулировкой - стране, которая неоднократно подвергалась атакам террористов", - заявил журналистам, комментируя такой вывод ЕСПЧ, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Эмоциональная оценка

Он напомнил, что список стран, которые подвергаются атакам террористов, "растет, к сожалению, регулярно". "Поэтому такие формулировки, конечно, для той страны, которая подверглась нападению, являются абсолютно неприемлемыми", - добавил представитель Кремля.

Выводы суда о том, что власти могли минимизировать трагические последствия теракта, Песков назвал "чисто теоретическими" и "абсолютно неприемлемыми".

Он назвал свой комментарий эмоциональным и отметил, что в этой ситуации более уместна юридическая оценка. Отвечая на вопрос о том, будет ли РФ исполнять решение ЕСПЧ, Песков заявил: "Все необходимые решения будут выполняться".

Решение суда

Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить истцам по делу о теракте в Беслане около €3 млн.

"Суд постановил, что Россия должна выплатить заявителям в общей сложности €2,995 млн в качестве возмещения морального ущерба, а также €88 тыс. представителям истцов в качестве возмещения судебных издержек", - говорится в пресс-релизе суда.

Дело касается террористической атаки в городе Беслан в Северной Осетии в сентябре 2004 года. В нем фигурируют 409 истцов, в числе которых члены семей погибших в результате захвата заложников и последовавшего штурма людей, а также сами заложники, получившие ранения.

Истцы подали жалобу по ряду статей Европейской конвенции по правам человека. "Опираясь на статью 2 (о праве на жизнь), заявители утверждают, что государство не выполнило своих обязательств, чтобы защитить жертв, и что расследование событий было неполным. Некоторые истцы также считают, что операция по освобождению заложников была недостаточно проработана и что смерти людей были вызваны необоснованным применением силы властями", - сообщили в секретариате ЕСПЧ.

Отряд террористов численностью более 30 человек захватил школу №1 в Беслане утром 1 сентября 2004 года во время праздничной линейки. Террористы загнали в спортзал школы более тысячи заложников, в том числе малолетних детей. Людей насильно удерживали в школе три дня, не давая им воду и еду.

Операция по освобождению заложников началась 3 сентября. В результате жертвами трагедии стали 335 человек, из которых 186 - дети. Ранены были 810 заложников, сотрудников спецназа, милиции и военнослужащих.