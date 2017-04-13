Песков: претензии следствия к Маркелову не были основной причиной его отставки

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Кремлю было известно о претензиях правоохранителей к экс-главе Марий Эл Леониду Маркелову, но причиной его отставки стали не они.

"Безусловно, об определенных вопросах (к Маркелову), которые есть у следственных органов, (Кремлю) было известно, - заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. - Но, с другой стороны, та ротация, которая произошла, в первую очередь связана все-таки с достаточно длительным сроком пребывания Маркелова в должности главы региона".

Комментируя обвинения в адрес Маркелова, представитель Кремля напомнил, что это точка зрения следственных органов. "Это не приговор, приговор выносит только суд", - напомнил он.