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Песков: претензии следствия к Маркелову не были основной причиной его отставки

Политика
13 апреля, 12:38 дата обновления: 13 апреля, 12:43 UTC+3
Пресс-секретарь президента РФ пояснил, что смена главы Марий Эл была связана с длительным сроком пребывания Маркелова на посту
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МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Кремлю было известно о претензиях правоохранителей к экс-главе Марий Эл Леониду Маркелову, но причиной его отставки стали не они.

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"Безусловно, об определенных вопросах (к Маркелову), которые есть у следственных органов, (Кремлю) было известно, - заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. - Но, с другой стороны, та ротация, которая произошла, в первую очередь связана все-таки с достаточно длительным сроком пребывания Маркелова в должности главы региона".

Комментируя обвинения в адрес Маркелова, представитель Кремля напомнил, что это точка зрения следственных органов. "Это не приговор, приговор выносит только суд", - напомнил он.

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