Лавров: Белый дом вынужден голословно обвинять Москву под напором противников Трампа

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Белый дом вынужден голословно обвинять Москву под напором противников президента США Дональда Трампа.

"В ситуации, когда новая администрация США сейчас пока стремится сформулировать свои подходы к международным делам, конечно, возникают паузы в решении вопросов, которые могли быть урегулированы более эффективно при российско-американском взаимодействии, - отметил министр. - Конечно, этот процесс объективный, мы не пытаемся никого торопить. Это задача администрации США - сформулировать свои позиции, сформировать свою команду, потому что этот процесс тоже далеко не завершен в Госдепартаменте".

По словам Лаврова, кроме объективных влияют и субъективные обстоятельства. "Обстоятельства, связанные с теми, кто хочет всячески затруднить работу администрации Дональда Трампа, в том числе и по вопросам отношений с Россией", - сказал он.

"Хотят помешать залечивать те раны, которые отношениям были нанесены администрацией Барака Обамы, используют российскую карту во внутриполитической борьбе, - продолжил глава МИД РФ. - Это прискорбно, поделать с этим ничего не можем. Если нас в чем-то обвиняют, просим предъявить факты". "Ни одного факта нет, хотя под напором противников Трампа Белый дом вынужден периодически делать какие-то заявления с голословными обвинениями в наш адрес", - констатировал министр.

"Вчера, по-моему, опять обвинили нас на брифинге в Белом доме в том, что мы вмешивались в выборы в Черногории в 2016 году, - сказал Лавров. - Заявили также, что Россия вовлечена в кампанию дезинформации с целью помочь избежать Башару Асаду ответственности за химическую атаку".