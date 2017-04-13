Путин на встрече с Тиллерсоном изложил причины ухудшения отношений РФ и США

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МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин на прошедшей в среду встрече с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном изложил причины ухудшения отношений РФ и США, а также перспективы сирийского урегулирования.
"Президент (Путин) весьма подробно изложил собеседнику (Тиллерсону) свое видение причин, которые привели наши двусторонние отношения к тому печальному состоянию, в котором они сейчас находятся", - сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Он заметил, что Путин лишь сделал анализ ситуации, и в Кремле рассчитывают, что эта информация будет доведена до президента США Дональда Трампа. "Президент дал анализ и свое видение предтечи того кризиса, который сейчас в двусторонних отношениях наблюдается", - отметил представитель Кремля. "Это дает понять, что с нашей точки зрения в предыдущий период в несколько лет привело нас в такой двусторонний тупик", - добавил он.
Ситуация в Сирии на этой встрече также обсуждалась "весьма обстоятельно", заявил Песков. "Президент изложил наше видение нынешней ситуации и наше видение перспектив развития этой ситуации", - сказал он.
Он при этом отметил, что говорить о сдвиге в отношениях России и США по итогам встречи Путина и Тиллерсона пока рано, однако их беседа была конструктивной.
Песков также заявил, что Путин и Тиллерсон не поднимали вопрос о встрече российского лидера с Трампом.
Кроме того, по словам Пескова, Путин в рамках встречи с Тиллерсоном не обсуждал в деталях ситуацию на Украине.
"Пунктирно - да, детального обсуждения Украины не было", - сказал представитель Кремля.