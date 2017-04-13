Песков не комментирует решение КНР воздержаться при голосовании по резолюции по Сирии

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МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков воздержался от комментариев в отношении решения Китая воздержаться при голосовании в ООН по резолюции по Сирии.
"Это суверенная позиция, которую занял суверенный Китай, - сказал он. - Мы не имеем права ее комментировать".
Ранее Россия заблокировала принятие резолюции, осуждающей предполагаемое применение химоружия в Хан- Шейхуне и требующей от Дамаска предоставить информацию обо всех воздушных операциях в день инцидента. Документ, подготовленный западными странами, набрал необходимые для принятия десять голосов, что вынудило Москву наложить на него вето. Помимо РФ, против принятия проекта резолюции выступила Боливия. Казахстан, Китай и Эфиопия при голосовании воздержались.
Проект резолюции в случае принятия обязал бы Дамаск передать следователям всю информацию о полетах авиации в день инцидента, имена всех командиров любых летательных аппаратов и организовать с ними встречи, а также предоставить доступ на военные базы, с которых могли наноситься удары по Хан-Шейхуну. В тексте содержалась угроза принятия в отношении Сирии мер по главе VII Устава (касается введения санкций и применения военной силы) в случае применения химического оружия.