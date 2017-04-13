Минюст обжалует постановление ЕСПЧ по делу о теракте в Беслане

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Министерство юстиции России считает необоснованными выводы Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) относительно операции по освобождению захваченных террористами заложников в Беслане и обжалует их в трехмесячный срок. Об этом заявили в Минюсте в связи с вынесенным решением Страсбурского суда, присудившего выплатить потерпевшим в общей сложности €2,995 млн в качестве возмещения морального ущерба.

В постановлении по жалобе "Тагаева и другие против РФ", касающейся событий, связанных с захватом вооруженными террористами 1 сентября 2004 года заложников в школе № 1 Беслана Северной Осетии, первая инстанция ЕСПЧ возложила на российские власти ответственность за нарушение положений статьи 2 (Право на жизнь) Конвенции о защите прав человека и основных свобод в различных аспектах.

В Минюсте России заявили, что "ряд выводов Европейского суда необоснован, а использованная аргументация - неубедительна и не соответствует доказательствам, предоставленным российскими властями".

"Соответствующее постановление Европейского суда по делу не вступило в силу и будет обжаловано в установленный Конвенцией трехмесячный срок", - подчеркнули в Минюсте.

ЕСПЧ недооценил ситуацию в Беслане

В российском Минюсте отметили, что трактовка судом обстоятельств, связанных с планированием операции по освобождению заложников, руководством оперативным штабом операцией и межведомственным взаимодействием, "показывает недостаточно глубокий подход" к вопросу детального изучения и всестороннего рассмотрения всех факторов, влиявших на развитие трагических событий. В частности, выводы ЕСПЧ о якобы нехватке "формализованной ответственности", выразившейся в "отсутствии письменного оформления приказов и распоряжений оперативного штаба", "свидетельствуют о явном недопонимании судьями, представляющими различные европейские страны, всей тяжести сложившейся после захвата заложников ситуации в Беслане, а также специфики, особенностей и рисков самого процесса проведения правоохранительными органами спасательной операции".

Вывод о применении тяжелого оружия беспочвенен

В Минюсте назвали "абсолютно беспочвенным" утверждение ЕСПЧ о применении правоохранительными органами огнестрельного оружия неизбирательного действия и тяжелого вооружения во время нахождения заложников в здании школы. "Необоснованность подобных выводов подтверждается результатами тщательной работы следственных органов, достоверно установивших отсутствие пострадавших от применения оружия специальными службами", - напомнили в российском Министерстве юстиции.

"Российские власти исчерпывающим образом разъяснили Европейскому суду все обстоятельства, виды и периоды применения огнестрельного оружия и военной техники при проведении спасательной операции. Непринятие судом соответствующей детальной информации к учету в рамках рассмотрения дела вызывает сожаление", - подчеркнули в Минюсте.

ЕСПЧ учел всю помощь потерпевшим

При этом в Минюсте заявили, что удовлетворены позицией Европейского суда по вопросу предпринятых властями РФ мер по оказанию финансовой, социальной, психологической и медицинской помощи, а также предоставлению различных льгот и иной поддержки пострадавшим гражданам в связи с трагическими событиями. "Судом учтены вынесенные федеральными и региональными органами власти акты и предпринятые для их реализации действия по реабилитации пострадавших лиц", - добавили в Минюсте.