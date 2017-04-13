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Путин подтвердил, что посетит в мае Пекин для участия в форуме "Один пояс - один путь"

Политика
13 апреля, 14:15 дата обновления: 13 апреля, 14:36 UTC+3 МОСКВА 13, апреля. /ТАСС
В свою очередь заместитель премьера Госсовета КНР Чжан Гаоли сообщил, что председатель Китая Си Цзиньпин в июле посетит Россию
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МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин на встрече с заместителем премьера Госсовета КНР Чжан Гаоли сообщил, что посетит Пекин для участия в работе форума "Один пояс - один путь".

"По приглашению председателя КНР планирую принять участие в работе международного форума "Один пояс - один путь" и в этой связи планирую быть в Пекине с рабочим визитом", - сказал Путин.

В свою очередь Чжан Гаоли подтвердил, что председатель КНР Си Цзиньпин в июле посетит Россию. "Си Цзиньпин совершит визит в Россию в июле месяце", - сказал он. Чжан Гаоли отметил, что китайский лидер придает большое значение запланированному участию Путина в форуме "Один пояс - один путь", который пройдет 14-15 мая в Пекине. Он подчеркнул, что главной целью его нынешней поездки в Россию стала подготовка к предстоящей встрече на высшем уровне.

Путин попросил Чжан Гаоли передать привет китайскому лидеру, отметив, что между Москвой и Пекином сложились дружеские взаимоотношения, в основе которых не только уровень межгосударственных отношений, но и совместные проекты стран. Как отметил российский лидер, реализации совместных деловых проектов способствует добрый настрой председателя КНР. Свои отношения с Си Цзиньпинем Путин назвал добрыми и дружескими.

Со своей стороны Чжан Гаоли напомнил Путину о подарке, который сделал российский лидер ему в Иркутске, с символикой "Сила Сибири". "Я очень бережно сохраняю", - сказал зампредседателя Госсовета Китая.

Чжан Гаоли передал привет Путину от Си Цзиньпина и сказал, что лично передаст китайскому лидеру привет от российского президента, добавив, что глава России большой друг Китая. Лидеры лично встречались 20 раз. "И такая личная глубокая дружба, договоренности и решения двух лидеров служат стратегическим ориентиром для развития российско-китайских отношений", - сказал он.

Зампредседателя Госсовета Китая еще раз выразил соболезнования китайской стороны семьям жертв и пострадавшим от теракта в санкт-петербургском метро, осудив эту атаку. "Китайская сторона будет вместе с Россией и другими членами мирового сообщества в дальнейшем бороться с международным терроризмом во имя сохранения мира и стабильности во всем мире", - сказал он.

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