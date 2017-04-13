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Затулин внес законопроект о политубежище в РФ для граждан, преследуемых на родине

Политика
13 апреля, 16:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, апреля. /ТАСС
Депутат Госдумы предлагает дополнить закон "О беженцах"
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МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Депутат Госдумы Константин Затулин внес на рассмотрение палаты поправки в закон "О беженцах", в части предоставления политического убежища гражданам из стран, в том числе с которыми Россия имеет безвизовый въезд, и ищущим защиту от преследования на родине. Информация об этом размещена  в думской базе электронной данных.

В пояснительной записке к документу, автор указывает, что "целью законопроекта является обеспечение права на политическое убежище лицам, ищущим защиту от преследования или реальной угрозы стать жертвой преследования в стране своего гражданства, которое в настоящее время не может реализоваться из-за ограничений, содержащихся в российском законодательстве".

Затулин напоминает, что в России действует положение о порядке предоставления РФ политического убежища, утвержденное указом президента РФ. При этом, по его словам, оно "не распространяется на лиц, прибывших из стран: во-первых, "с развитыми и устоявшимися демократическими институтами в области защиты прав человека", и, во-вторых, с которыми "РФ имеет соглашение о безвизовом пересечении границ". "События последних лет (в первую очередь - происходящие на Украине) показали, что названные ограничения не отвечают реалиям настоящего времени. Наличие безвизового режима с Россией не может защитить оппонентов власти в той или иной стране от политических преследований", - указывает автор.

В этой связи он предложил дополнить закон "О беженцах" новым разделом "Предоставление политического убежища", состоящего из трех статей, "которые повторяют буквально нормы положения, за исключением позиций о странах, с которыми Россия имеет безвизовый режим, и " развитыми и устоявшимися демократическими институтами в области защиты прав человека".

В случае его принятия, указывается в сопроводительных документах, положение о предоставлении политического убежища должно утратить свою силу.

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