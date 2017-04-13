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Володин призвал депутатов обсуждать инициативы во фракциях, а не "работать на свой пиар"

Политика
13 апреля, 16:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, апреля. /ТАСС
Председатель ГД подчеркнул, что основная деятельность депутата должна сводиться к тому, чтобы закон был принят и стал работать на благо избирателя
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Председатель Госдумы Вячеслав Володин

Председатель Госдумы Вячеслав Володин

© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин посоветовал депутатам обсуждать свои законодательные инициативы во фракциях до внесения на рассмотрение палаты, а не "работать на свой пиар". С таким призывом спикер обратился к представителям фракций на Совете Думы, сообщил ТАСС зампредседателя палаты Игорь Лебедев (ЛДПР).

"Суть заявления Вячеслава Викторовича (Володина - прим. ТАСС) сводилась к тому, что депутаты Госдумы должны работать не на свой пиар и вносить законопроекты не для того, чтобы о них напечатали в СМИ, а работать на престиж Госдумы и на то, чтобы предлагаемые законопроекты были поддержаны, одобрены и подписаны президентом", - пояснил Лебедев.

"Поэтому, прежде чем выходить с какой-то законодательной инициативой, во-первых, приди в свою фракцию и пойми - хотя бы твоя фракция тебя поддержит?" - изложил он основной тезис Володина.

"Во-вторых, можно обсудить заранее с правительством: может быть, будут какие-то концептуальные поправки в текст, которые можно учесть сразу, до внесения, но это облегчит процедуру принятия данного законопроекта", - продолжил вице-спикер.

По его словам, Володин подчеркнул, что основная деятельность депутата должна сводиться не к тому, чтобы внести законопроект ради его обсуждения, а к тому, чтобы закон был принят и стал работать на благо избирателя.

"Поэтому Вячеслав Викторович на примере законопроекта о внесении изменений в закон о полиции (который внесли единороссы Василий Пискарев и Эрнест Валеев, а потом отозвали, так как инициатива не обсуждалась на фракции - прим. ТАСС) посоветовал всем представителям фракций, чтобы законопроекты, особенно громкие и касающиеся практически всей страны, до внесения проходили какую-то стадию обсуждения внутри фракции", - отметил Лебедев.

"Можно прийти с этим законопроектом и в другую фракцию и обсудить ее там, ведь мы прекрасно понимаем, что без поддержки "Единой России" законопроект принят не будет", - добавил он.

По мнению вице-спикера, это "абсолютно правильная концепция". "Был ряд депутатов Госдумы, которые завалили парламент своими законодательными инициативами, ни одна из них никогда принята не будет, но мы вынуждены тратить свое время на их обсуждение на Совете Думы и на палате", - констатировал он.

"А если бы они пошли по этому пути, то из миллиарда их инициатив, может быть, осталась бы одна, но она была бы уже принята, подписана президентом и работала бы на благо страны", - заключил политик.

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