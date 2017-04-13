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В Госдуму внесен законопроект ЛДПР об отмене дня тишины перед выборами

Политика
13 апреля, 17:07 UTC+3 МОСКВА 13, апреля. /ТАСС
По мнению авторов документа, проведение агитации вплоть до окончания выборов будет способствовать повышению явки избирателей
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МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Группа депутатов Госдумы от ЛДПР внесла на рассмотрение нижней палаты законопроект, отменяющий так называемый день тишины накануне выборов. Документ размещен в электронной базе данных Госдумы.

"Законопроектом предлагается отменить день тишины, то есть разрешить проведение агитационных мероприятий вплоть до окончания выборов, что повысит явку избирателей на выборах и будет способствовать их проведению в соответствии с демократическими принципами гласности и свободы", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

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Авторы документа, среди которых - вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев и глава комитета по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Алексей Диденко, полагают, что день тишины не выполняет своей заявленной функции - дать избирателю без влияния агитматериалов спокойно определиться с выбором. Они напоминают, что ранее размещенные плакаты и билборды могут остаться на месте, если не находятся вблизи избирательных участков. Кроме того, избиратели могут обмениваться агитационными брошюрами друг с другом, общаться и влиять таким образом на выбор друг друга.

Авторы инициативы в пояснительной записке отмечают, что запрета на агитацию накануне дня голосования нет в ряде европейских стран, например, Германии, Швеции и Великобритании.

В феврале идею об отмене дня тишины высказал лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Он также предложил проводить в день выборов различные праздничные мероприятия, чтобы привлечь людей на участки для голосования.

Зампред ЦИК Николай Булаев счел тогда предложение Жириновского об отмене дня тишины рациональным, отметив, что в нем "есть здравое ядро, которое можно пообсуждать".

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