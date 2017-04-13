Путин обсудил с СБ РФ перспективы отношений с США в контексте ситуации в Сирии

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МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности России положение дел в Сирии, а также в этой связи перспективы развития российско-американских отношений. Речь также шла и о вопросах внутрироссийской социально- экономической повестки дня, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Продолжился обмен мнениями по ситуации в Сирии", - сказал пресс-секретарь. "В том числе и в этом контексте участники совещания обменялись мнениями по теме текущего состояния и перспектив развития российско-американских отношений", - добавил он.
Оперативное еженедельное совещание президента с постоянными членами Совбеза состоялось на следующий день после переговоров глав внешнеполитических ведомств России и США Сергея Лаврова и Рекса Тиллерсона, а также их встречи с Путиным.
На совещании также "состоялся разговор по текущим вопросам внутрироссийской социально-экономической повестки дня", добавил Песков.
В совещании приняли участие премьер-министр Дмитрий Медведев, спикеры обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, глава администрации Кремля Антон Вайно, секретарь СБ РФ Николай Патрушев, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников, глава СВР Сергей Нарышкин, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.