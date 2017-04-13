Секретарь ЦИК РФ считает, что отменять день тишины не следует

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. День тишины, когда накануне выборов запрещается любая агитация, является логичным завершением избирательной кампании и позволяет людям определиться с выбором без какого-либо влияния. Такое мнение высказала в беседе с ТАСС секретарь Центризбиркома России Майя Гришина, комментируя законопроект ЛДПР об отмене дня тишины.

По ее словам, в ЦИК предложение либерал-демократов не обсуждалось, поэтому говорить о сформировавшейся позиции ведомства по вопросу отмены дня тишины нельзя.

"Мировая практика знает несколько вариантов - с днем тишины и без дня тишины. Если говорить о моей позиции, то изучение этой мировой практики приводит меня к мысли, что день тишины - это нормальное завершение избирательной кампании, когда гражданин может сосредоточиться с мыслями без рекламного влияния", - сказала Гришина.

Ранее группа депутатов от ЛДПР внесла на рассмотрение нижней палаты законопроект, отменяющий день тишины и запрет на проведение агитационных мероприятий в последние сутки перед днем голосования. Авторы документа полагают, что день тишины не выполняет своей заявленной функции - дать избирателю без влияния агитматериалов спокойно определиться с выбором.

В пояснительной записке к законопроекту депутаты напоминают, что ранее размещенные плакаты и билборды могут остаться на месте, если не находятся вблизи избирательных участков. Кроме того, избиратели могут обмениваться агитационными брошюрами друг с другом, общаться и влиять таким образом на выбор друг друга. Авторы инициативы отмечают, что запрета на агитацию накануне дня голосования нет в ряде европейских стран, например Германии, Швеции и Великобритании.

В феврале идею об отмене дня тишины высказал лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Он также предложил проводить в день выборов различные праздничные мероприятия, чтобы привлечь людей на участки для голосования. Зампред ЦИК Николай Булаев счел тогда предложение Жириновского об отмене дня тишины рациональным, отметив, что в нем "есть здравое ядро, которое можно пообсуждать".