Путин примет участие в саммитах ЕврАзЭС и ОДКБ в Бишкеке

БИШКЕК, 14 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин примет в пятницу участие в саммите Евразийского экономического союза (ЕврАзЭС) и в неформальной встрече лидеров Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), которые пройдут в Бишкеке. В столицу Киргизии российский лидер прибудет в ночь на пятницу. Среди знаковых тем повестки дня - возможное предоставление Молдавии статуса государства-наблюдателя при ЕврАзЭС.

Это второй в текущем году визит президента РФ в Бишкек, в предыдущий раз он приезжал сюда в конце февраля в рамках поездки в Центральную Азию.

Предыдущее заседание Высшего Евразийского экономического совета прошло в конце декабря в Санкт-Петербурге. На нем не присутствовал президент Белоруссии Александр Лукашенко. На этот раз, как сообщала пресс-служба белорусского лидера, он примет участие в саммите, так же как и в намеченной на сегодня здесь же неформальной встрече лидеров ОДКБ.

Евразийская интеграция

Как сообщила пресс-служба Кремля, основное внимание на встрече лидеров ЕврАзЭС (Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения, Киргизия) будет уделено вопросам углубления интеграции, устранению торговых барьеров, а также определению основных ориентиров макроэкономической политики стран-участниц союза на ближайшие годы. В повестку включены также вопросы международной деятельности ЕврАзЭС, развития экономического сотрудничества с зарубежными партнерами.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, лидеры ЕврАзЭС на встрече в столице Киргизии подведут итоги работы объединения за отчетный период и рассмотрят задачи на перспективу. Что касается международной деятельности союза, то главы государств обсудят вопросы подготовки и реализации соглашений о зонах свободной торговли с рядом стран. "Почти уже завершены успешные консультации с Тегераном по временному преференциальному (торговому) соглашению", - отметил, в частности, Песков.

В пресс-службе президента Киргизии, в свою очередь, сообщили, что по предложению киргизского лидера Алмазбека Атамбаева период председательства республики в ЕврАзЭС в 2017 году "будет посвящен созданию наилучших условий для развития бизнеса на Евразийском пространстве".

Участие Молдавии

"Важным событием станет предоставление Молдавии статуса государства-наблюдателя при Евразийском экономическом союзе", - сообщили в пресс-службе Кремля. Президент Молдавии Игорь Додон тоже приедет на саммит в Бишкеке.

Ранее молдавский лидер заявил, что его страна планирует стать наблюдателем в ЕврАзЭС, что не будет противоречить другим договорам Кишинева, в частности - соглашению об ассоциации с ЕС. Он также подчеркнул, что последовательно отстаивает интересы молдавских экономических агентов и добивается возвращения молдавской продукции на традиционные рынки сбыта. "Наша позиция остается неизменной: Молдова должна быть открытой для всех направлений. Мы должны дружить со всеми нашими партнерами - как на Западе, так и на Востоке", - отметил Додон.

В начале апреля в Кишиневе был подписан меморандум о сотрудничестве Молдавии с Евразийским экономическим союзом.

Как сообщили в Кремле, на саммите в Бишкеке предполагается также дискуссия "о возможности предоставления другим заинтересованным государствам- участникам СНГ упрощенного порядка получения статуса наблюдателя при органах ЕврАзЭС на основании обращения в адрес председателя ВЕЭС (Высшей Евразийской экономической комиссии)".

Объединенная безопасность

Как сообщила пресс-служба президента Киргизии, на неформальной встрече лидеров ОДКБ (Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан, Таджикистан, Киргизия) "будут обсуждены вопросы дальнейшего развития организации, а также углубление сотрудничества в сфере обеспечения региональной безопасности". В мероприятии примут участие лидеры всех стран организации. По словам Пескова, беседа глав государств будет идти в узком составе без фиксированной повестки.

Ранее на этой неделе в интервью телерадиокомпании "Мир" президент РФ отметил, что ОДКБ "себя, безусловно, оправдывает". Путин напомнил, что в этом году отмечается 25-летие подписание Договора о коллективной безопасности и 15-летие создания ОДКБ как организации, и можно, оценив результаты, при необходимости вносить какие-то коррективы или укреплять нормативную базу объединения. При этом российский лидер отметил, что, в отличие от НАТО, которая создавалась в годы блокового противостояния и до сих пор несет на себе родимые пятна холодной войны, ОДКБ формировалась уже в новых условиях для купирования современных угроз - терроризма, экстремизма, наркотрафика и трансграничной преступности.

"У нас абсолютно другая атмосфера в организации (чем в Североатлантическом альянсе)", - подчеркнул Путин, пояснив, что у ОДКБ "нет прямых совместных чисто политических или политизированных заявлений", а все решения принимаются не формальным, а настоящим консенсусом. Вместе с тем, концентрируя свои усилия на совместной борьбе с реальными угрозами, страны ОДКБ не могут пройти мимо и угроз глобального характера. "Например, мы говорили неоднократно о своем неприятии развертывания систем противоракетной обороны, размещения оружия в космосе и так далее. То есть по таким фундаментальным глобальным вопросам мы считаем возможным сформулировать свой общий подход, и мы это делаем", - заключил президент РФ.