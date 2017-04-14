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Главы МИД России, Ирана и Сирии проведут трехсторонние переговоры в Москве

Политика
14 апреля, 0:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, апреля. /ТАСС
Главной темой дискуссий станет ситуация в Сирии в контексте обвинений Дамаска в использовании химоружия и ракетного удара США по аэродрому "Шайрат"
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МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Главы внешнеполитических ведомств России, Ирана и Сирии Сергей Лавров, Джавад Зариф и Валид Муаллем проведут трехсторонние переговоры в Москве. Состоится также отдельная встреча Лаврова с Джавадом Зарифом. Главной темой дискуссий станет ситуация в Сирии в свете обвинений Дамаска в использовании химического оружия в Хан-Шейхуне и последующего ракетного удара США по аэродрому "Шайрат".

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Как сообщила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, "участники встречи обсудят меры по трехсторонней координации с целью недопущения деградации ситуации и подрыва усилий по политическому урегулированию в Сирии в условиях вооруженной агрессии США против Дамаска".

Встреча пройдет через день после переговоров в Москве глав внешнеполитических ведомств РФ и США Сергея Лаврова и Рекса Тиллерсона. Главной их темой также была Сирия. Как сообщил позднее Лавров, Россия предложила создать группу по расследованию инцидента в Хан-Шейхуне с участием специалистов ООН, ОЗХО (Организация по запрещению химического оружия), США, РФ и стран региона, однако Тиллерсон оказался не готов поддержать ее.

В результате Россия самостоятельно внесла это предложение на рассмотрение ОЗХО. Прежде с обращением к ОЗХО провести тщательное и объективное расследование событий в Хан-Шейхуне выступил Дамаск.

При этом западные страны продолжают попытки возложить ответственность за инцидент в Хан-Шейхуне на Дамаск. 12 апреля в Совете безопасности ООН был вынесен на голосование проект резолюции с требованием к Дамаску передать следственной комиссии ООН и ОЗХО всю информацию о полетах авиации в день инцидента, а также предоставить доступ на военные базы, с которых могли наноситься удары по Хан- Шейхуну. Кроме того, в тексте остался параграф, угрожающий Сирии мерами по главе VII Устава (касается введения санкций и применения военной силы) в случае применения химического оружия. Россия резолюцию заветировала.

Сирия ценит позицию России

13 апреля Лавров уже провел двустороннюю встречу с министром иностранных дел Сирии Валидом Муаллемом. Глава МИД РФ подчеркнул, что Россия настаивает на проведении расследования инцидента в Хан-Шейхуне, а также указал на провокационную роль американского удара по сирийскому аэродрому "Шайрат". По словам российского министра, американский удар подробно обсуждался на встрече с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, и в итоге удалось прийти к общему пониманию о том, что нельзя допустить его повторения.

Муаллем, в свою очередь, высоко оценил действия России в Совете Безопасности ООН по сирийской проблематике. По его словам, Россия воспрепятствовала повторению попыток американской агрессии. Однако он не исключил, что они могут быть предприняты снова.

Удар и последствия

Вооруженные силы США 7 апреля по приказу президента Дональда Трампа запустили 59 крылатых ракет Tomahawk по военному аэродрому в сирийской провинции Хомс. Вашингтон назвал эту операцию ответом на предполагаемое применение 4 апреля химического оружия в сирийской провинции Идлиб. По данным Минобороны РФ, сирийская авиация 4 апреля разбомбила цеха, где боевики производили боеприпасы с отравляющими веществами, которые поставлялись в Ирак и применялись в Алеппо.

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Президент России Владимир Путин заявил, что считает американские удары по военной базе в провинции Хомс нарушением международного права. В Министерстве иностранных дел РФ их расценили как агрессию против суверенного государства. В дипведомстве отмечали, что такие действия США не способствуют борьбе с террористическими группировками, а, скорее, играют им на руку. По информации Минобороны РФ, "Исламское государство" и "Джебхат ан-Нусра" (запрещенные в РФ террористические группировки - прим. ТАСС) сразу после удара попытались перейти в наступление на позиции сирийских войск.

В целом, по оценке МИД РФ, военно-политическая ситуация в Сирии результате удара значительно ухудшилась. По информации сирийского агентства SANA, ВВС созданной США коалиции 12 апреля нанесли удар по штабу и складам террористической группировки "Исламское государство" в районе Джалта под городом Дейр-эз-Зор. При этом оказался уничтожен склад химического оружия террористов, в результате чего погибли сотни человек, в том числе мирные граждане; США эти обвинения отрицают. Минобороны России не располагает информацией о гибели людей в результате авиаудара международной коалиции в районе города Дейр-эз-Зор.

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