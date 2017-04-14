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Матвиенко: Москва надеется на содействие Эр-Рияда в борьбе с терроризмом

Политика
14 апреля, 2:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, апреля. /ТАСС
В рамках визита спикера Совфеда в Саудовскую Аравию планируется также обсудить двустороннее сотрудничество в экономической, гуманитарной и культурной сферах
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Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко

Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко

© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Россия намерена обратить внимание Саудовской Аравии на важность сотрудничества в обеспечении региональной безопасности на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Об этом спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила газете "Известия" в преддверии визита в Эр-Рияд.

"Акцентируем внимание саудовских партнеров на необходимости объединения усилий в борьбе с терроризмом, в вопросах региональной стабильности, разрешения конфликтов. Не по всем проблемам наши позиции совпадают, но тем ценнее становится такой диалог, возможность высказать свою точку зрения, обменяться мнениями", - сказала она.

По словам Матвиенко, в рамках визита также будет обсуждаться двустороннее сотрудничество в экономической, гуманитарной и культурной сферах. Официальный визит спикера СФ в Саудовскую Аравию пройдет с 15 по 17 апреля.

В начале апреля важность активизации международных усилий в борьбе с угрозой терроризма обсудили по телефону президент России Владимир Путин и король Саудовской Аравии Сальман Бен Абдель Азиз Аль Сауд.

О сотрудничестве специалистов двух стран в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций уже договорились глава МЧС Владимир Пучков и саудовский посол в России Абдуррахман ар-Расси.

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