Матвиенко: Москва надеется на содействие Эр-Рияда в борьбе с терроризмом

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МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Россия намерена обратить внимание Саудовской Аравии на важность сотрудничества в обеспечении региональной безопасности на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Об этом спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила газете "Известия" в преддверии визита в Эр-Рияд.
"Акцентируем внимание саудовских партнеров на необходимости объединения усилий в борьбе с терроризмом, в вопросах региональной стабильности, разрешения конфликтов. Не по всем проблемам наши позиции совпадают, но тем ценнее становится такой диалог, возможность высказать свою точку зрения, обменяться мнениями", - сказала она.
По словам Матвиенко, в рамках визита также будет обсуждаться двустороннее сотрудничество в экономической, гуманитарной и культурной сферах. Официальный визит спикера СФ в Саудовскую Аравию пройдет с 15 по 17 апреля.
В начале апреля важность активизации международных усилий в борьбе с угрозой терроризма обсудили по телефону президент России Владимир Путин и король Саудовской Аравии Сальман Бен Абдель Азиз Аль Сауд.
О сотрудничестве специалистов двух стран в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций уже договорились глава МЧС Владимир Пучков и саудовский посол в России Абдуррахман ар-Расси.