РФ передала гуманитарную помощь почти 2 тыс. жителей Сирии

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ХМЕЙМИМ /Сирия/, 14 апреля. /ТАСС/. Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии за сутки передал гуманитарную помощь почти 2 тыс. жителей страны, говорится в информационном бюллетене Центра.
"Проведено шесть гуманитарных акций", - уточняется в сообщении.
Акции прошли в нескольких районах Алеппо и в одном из населенных пунктов одноименной провинции. "Жителям передано 6,3 тонны бутилированной питьевой воды и продуктов питания. За сутки гуманитарную помощь получили 1978 жителей", - сообщает Центр.
Кроме того, российские самолеты с помощью парашютных платформ доставили в район Дейр-эз-Зора 20,3 тонны продуктов, полученных сирийскими властями по линии ООН.