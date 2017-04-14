Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.04:
$ 56.6
€ 60.29
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

РФ передала гуманитарную помощь почти 2 тыс. жителей Сирии

Политика
14 апреля, 5:08 UTC+3 ХМЕЙМИМ /Сирия/ 14, апреля. /ТАСС
Как сообщили в российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии, было проведено шесть гуманитарных акций
Поделиться
Материал из 1 страницы

ХМЕЙМИМ /Сирия/, 14 апреля. /ТАСС/. Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии за сутки передал гуманитарную помощь почти 2 тыс. жителей страны, говорится в информационном бюллетене Центра.

"Проведено шесть гуманитарных акций", - уточняется в сообщении.

Акции прошли в нескольких районах Алеппо и в одном из населенных пунктов одноименной провинции. "Жителям передано 6,3 тонны бутилированной питьевой воды и продуктов питания. За сутки гуманитарную помощь получили 1978 жителей", - сообщает Центр.

Кроме того, российские самолеты с помощью парашютных платформ доставили в район Дейр-эз-Зора 20,3 тонны продуктов, полученных сирийскими властями по линии ООН.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис в Сирии
Страны
Сирия Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Как стать космонавтом: требования, подготовка, перспективы
Хищные птицы армии
Покорители космоса: от Гагарина до наших дней
Фото
9
Делегация ЦИК РФ не зафиксировала нарушений на выборах президента Сербии
15
Под водой, на земле и в воздухе: на что способны бойцы Росгвардии
2
Центр по примирению передал 1,7 т помощи жителям деревни в сирийской Латакии
Проект "1917"
"Красные похороны": как миллион петроградцев прощался с жертвами Февраля
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Сноуден: сверхмощная бомба ударила в Афганистане по тоннелям, построенным самими США
2
Американская авиационная бомба MOAB. Досье
3
Роспотребнадзор предупредил о вспышке гепатита А в Европе
4
СМИ: США могут нанести превентивный удар по КНДР
5
Генштаб ВС РФ рассказал, как ПРО США может перехватывать российские ракеты
6
Мировая реакция на вето России на резолюцию СБ ООН
7
Алексей Кудрин: риски снижения цен на нефть через год высоки
Темы дня
Загрузка...
Реклама