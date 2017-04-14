РФ передала гуманитарную помощь почти 2 тыс. жителей Сирии

ХМЕЙМИМ /Сирия/, 14 апреля. /ТАСС/. Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии за сутки передал гуманитарную помощь почти 2 тыс. жителей страны, говорится в информационном бюллетене Центра.

"Проведено шесть гуманитарных акций", - уточняется в сообщении.

Акции прошли в нескольких районах Алеппо и в одном из населенных пунктов одноименной провинции. "Жителям передано 6,3 тонны бутилированной питьевой воды и продуктов питания. За сутки гуманитарную помощь получили 1978 жителей", - сообщает Центр.

Кроме того, российские самолеты с помощью парашютных платформ доставили в район Дейр-эз-Зора 20,3 тонны продуктов, полученных сирийскими властями по линии ООН.