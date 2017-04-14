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МО РФ: США хранят в тайне данные по химатаке в Сирии из-за отсутствия доказательств

Политика
14 апреля, 5:07 UTC+3 МОСКВА 14, апреля. /ТАСС
Официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков подчеркнул, что Пентагон всегда прикрывает нарушения международного права "наличием неких "бесспорных" доказательств злодеяний"
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Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков

© Сергей Бобылев/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Сохранение Вашингтоном в секрете свидетельств по инциденту с химическим оружием в сирийском Хан-Шейхуне может говорить только об отсутствии бесспорных доказательств, заявил журналистам официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Так он прокомментировал публикации, согласно которым американская разведка перехватила переговоры сирийских военных о подготовке химической атаки в Хан-Шейхуне.

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"Если американские спецслужбы намерены и дальше держать в секрете якобы имеющиеся у них свидетельства преступлений против человечности, то такие действия могут иметь только одно объяснение - никаких бесспорных доказательств просто нет", - заявил Конашенков.

"Темнить - с недавних пор любимое занятие американских спецслужб для поддержания имиджа всемогущих тайных организаций. По устоявшейся традиции, каждое нарушение международного права, и особенно совершение военной агрессии США против суверенных стран, Пентагон всегда прикрывает наличием неких "бесспорных" доказательств злодеяний. И чем надуманней эти псевдодоказательства, тем более они "секретны", - добавил генерал.

В среду телекомпания CNN со ссылкой на неназванные источники во властных структурах США сообщила, что американская разведка перехватила переговоры сирийских военных о подготовке атаки с применением зарина в провинции Идлиб. Собеседники телеканала заявили, что у них нет сомнений в ответственности за использование химического оружия сил, подконтрольных сирийскому президенту Башару Асаду.

Инцидент в Хан-Шейхуне произошел 4 апреля. По данным Минобороны РФ, сирийская авиация разбомбила цеха боевиков, где производились отравляющие вещества. В Вашингтоне обвинили Дамаск в применении химического оружия, после чего в ночь на 7 апреля ВМС США нанесли ракетный удар по сирийскому военному аэродрому в провинции Хомс.

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