Российский Центр по примирению за время своей работы вернул домой 19 тысяч сирийцев

ЛАТАКИЯ /Сирия/, 14 апреля. /ТАСС/. Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии за 14 месяцев своей работы обеспечил возвращение домой 19 тысяч жителей страны, сообщил журналистам начальник Центра Алексей Ким.

"За время своей работы, а это уже 14 месяцев, Центр обеспечил возвращение домой 19 тысяч человек", - сказал он. Только за четверг, 13 апреля, домой вернулась 41 семья.

"Люди возвращаются в свои дома, они верят в Центр примирения, верят в правительство, и надеются, что мирный процесс будет продолжаться", - подчеркнул Ким.

По его словам, российские специалисты уже практически не оказывают помощь в лагерях беженцев. "Лагеря, конечно, остаются, особенно на территории Манбиджа, Африна - туда мы доставляем помощь именно в лагеря беженцев. Но в остальных провинциях помощь идет, прежде всего, в населенные пункты, освобожденные от боевиков", - отметил глава Центра.

Ким рассказал, что отправке гуманитарной помощи в освобожденные от боевиков населенные пункты предшествует большая работа. "Офицеры Центра выезжают сначала в населенный пункт, определяют количество живущих там людей, количество людей, которым необходимо оказать медицинскую помощь. После этого формируется гуманитарный груз и направляется в эти села. Помощь мы распределяем адресно - каждому человеку выдается пакет с набором продуктов, чтобы досталось всем жителям", - объяснил Ким.

Он уточнил, что только за апрель российские специалисты провели 76 гуманитарных акций и обеспечил проводку семи гуманитарных конвоев ООН. "А всего за весь период работы центра было организовано 1057 гуманитарных акций", - заключил он.