Главы МИД России, Ирана и Сирии об итогах переговоров в Москве. Видеотрансляция

Трансляция Ruptly

В Москве состоялась трехсторонняя встреча глав внешнеполитических ведомств России, Ирана и Сирии Сергея Лаврова, Джавада Зарифа и Валида Муаллема. Российский министр иностранных дел по итогам переговоров рассказывает о главных темах темах встречи. Также Лавров подводит итоги двусторонних переговоров с Зарифом.

В ходе дискуссии основное внимание было уделено ситуации в Сирии в свете обвинений Дамаска в использовании химического оружия в Хан-Шейхуне и последующего ракетного удара США по аэродрому Шайрат.