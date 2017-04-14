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Главы МИД России, Ирана и Сирии об итогах переговоров в Москве. Видеотрансляция

Политика
14 апреля, 12:41 UTC+3
Главной темой встречи министров стала ситуация в Сирии после обвинений Дамаска в использовании химического оружия в Хан-Шейхуне и последующего ракетного удара США
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© Антон Новодережкин/ТАСС

Трансляция Ruptly

В Москве состоялась трехсторонняя встреча глав внешнеполитических ведомств России, Ирана и Сирии Сергея Лаврова, Джавада Зарифа и Валида Муаллема. Российский министр иностранных дел по итогам переговоров рассказывает о главных темах темах встречи. Также Лавров подводит итоги двусторонних переговоров с Зарифом.

В ходе дискуссии основное внимание было уделено ситуации в Сирии в свете обвинений Дамаска в использовании химического оружия в Хан-Шейхуне и последующего ракетного удара США по аэродрому Шайрат.

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Темы
Кризис в Сирии Ракетный удар США по авиабазе в Сирии
Персоны
Зариф, Мохаммад Джавад Лавров, Сергей Викторович
Страны
Иран Сирия Россия
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