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Рябков: доверия к миссии ОЗХО все меньше

Политика
14 апреля, 10:43 дата обновления: 14 апреля, 10:56 UTC+3
Москва выступает за скорейшее посещение специалистами Организации по запрещению химического оружия Хан-Шейхуна и аэродрома Шайрат, подчеркнул замминистра иностранных дел РФ
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МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Доверия к миссии Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) все меньше, работа ее специалистов настраивает на скептический лад.

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Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, отвечая на вопрос ТАСС, собираются ли эксперты ОЗХО направиться из Турции в Сирию.

"То, как они работали до сих пор, настраивает нас на крайне скептический лад, - подчеркнул он. - Доверия все меньше и меньше к их деятельности в силу того, что очевидные факты игнорируются, но при этом происходит сбор информации, который препарируется под заранее известные для них выводы".

Эксперты ОЗХО должны посетить Хан-Шейхун и Шайрат 

Рябков подчеркнул, что Москва выступает за скорейшее посещение специалистами ОЗХО сирийского города Хан-Шейхун (провинция Идлиб) и аэродрома Шайрат (провинция Хомс). 

"Что касается деятельности на местах, поскольку, как вы знаете, мы с правительством в Дамаске последовательно выступаем за то, чтобы международная группа экспертов как можно скорее посетила и место химинцидента в Хан-Шейхуне, и базу Шайрат, ставшую объектом агрессивного нападения США", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.

Москву не устраивают дистанционные методы работы Миссии ОЗХО по расследованию инцидента в Хан-Шейхуне, подчеркнул Рябков.

"Мы считаем те выводы, которые сформулировала Миссия по установлению фактов в Сирии, политически мотивированными, предвзятыми и, как минимум, требующими уточнения, - особо подчеркнул замглавы МИД РФ. - Нас не устраивает дистанционный метод сбора информации, когда все выкачивается из интернета, дистанционно опрашиваются якобы свидетели тех событий".

Восстановить истину

Россия заинтересована в установлении истины путем расследования предположительной химической атаки в сирийском городе Хан-Шейхун, отметил замминистра. 

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"Логика понятна. Если, как утверждают США, на базе Шайрат происходило снаряжение самолетов боеприпасами с отравляющими веществами, соответственно, там должно находиться оборудование и оставаться следы, - отметил он. - Мы очень заинтересованы в установлении истины и не заинтересованы в тех играх, которые в своих геополитических целях продолжают США, Великобритания, Франция и другие страны. Мы заинтересованы в том, чтобы посещение Хан-Шейхуна и базы Шайрат состоялось как можно скорее".

Когда возобновиться сессия ОЗХО

Сессия ОЗХО по инциденту в сирийском городе Хан-Шейхун возобновится 19 апреля, пока никаких решений по этому вопросу не принято, сообщил Рябков.

"Спецсессия ОЗХО началась 13 апреля, она не закончилась, она прервана. Сегодня в Европе начались пасхальные праздники, - пояснил он. - Поэтому возобновление сессии ОЗХО предстоит в среду, 19 апреля". "Никаких решений пока не принято", - добавил Рябков.

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Кризис в Сирии Ракетный удар США по авиабазе в Сирии
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