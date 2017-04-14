Рябков: доверия к миссии ОЗХО все меньше

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Доверия к миссии Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) все меньше, работа ее специалистов настраивает на скептический лад.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, отвечая на вопрос ТАСС, собираются ли эксперты ОЗХО направиться из Турции в Сирию.

"То, как они работали до сих пор, настраивает нас на крайне скептический лад, - подчеркнул он. - Доверия все меньше и меньше к их деятельности в силу того, что очевидные факты игнорируются, но при этом происходит сбор информации, который препарируется под заранее известные для них выводы".

Эксперты ОЗХО должны посетить Хан-Шейхун и Шайрат

Рябков подчеркнул, что Москва выступает за скорейшее посещение специалистами ОЗХО сирийского города Хан-Шейхун (провинция Идлиб) и аэродрома Шайрат (провинция Хомс).

"Что касается деятельности на местах, поскольку, как вы знаете, мы с правительством в Дамаске последовательно выступаем за то, чтобы международная группа экспертов как можно скорее посетила и место химинцидента в Хан-Шейхуне, и базу Шайрат, ставшую объектом агрессивного нападения США", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.

Москву не устраивают дистанционные методы работы Миссии ОЗХО по расследованию инцидента в Хан-Шейхуне, подчеркнул Рябков.

"Мы считаем те выводы, которые сформулировала Миссия по установлению фактов в Сирии, политически мотивированными, предвзятыми и, как минимум, требующими уточнения, - особо подчеркнул замглавы МИД РФ. - Нас не устраивает дистанционный метод сбора информации, когда все выкачивается из интернета, дистанционно опрашиваются якобы свидетели тех событий".

Восстановить истину

Россия заинтересована в установлении истины путем расследования предположительной химической атаки в сирийском городе Хан-Шейхун, отметил замминистра.

"Логика понятна. Если, как утверждают США, на базе Шайрат происходило снаряжение самолетов боеприпасами с отравляющими веществами, соответственно, там должно находиться оборудование и оставаться следы, - отметил он. - Мы очень заинтересованы в установлении истины и не заинтересованы в тех играх, которые в своих геополитических целях продолжают США, Великобритания, Франция и другие страны. Мы заинтересованы в том, чтобы посещение Хан-Шейхуна и базы Шайрат состоялось как можно скорее".

Когда возобновиться сессия ОЗХО

Сессия ОЗХО по инциденту в сирийском городе Хан-Шейхун возобновится 19 апреля, пока никаких решений по этому вопросу не принято, сообщил Рябков.

"Спецсессия ОЗХО началась 13 апреля, она не закончилась, она прервана. Сегодня в Европе начались пасхальные праздники, - пояснил он. - Поэтому возобновление сессии ОЗХО предстоит в среду, 19 апреля". "Никаких решений пока не принято", - добавил Рябков.