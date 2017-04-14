Володин заявил о снижении доверия к политизированным решениям ЕСПЧ

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) зачастую носят политизированный характер, одним из примеров этому является принятое 13 апреля постановление по делу о теракте в Беслане. Об этом заявил ТАСС председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Когда мы говорим о решениях ЕСПЧ, эти решения зачастую носят политизированный характер. Кстати, на это обращаем внимание не только мы, но и другие страны, - сказал глава нижней палаты парламента РФ. - И вчерашний случай этому пример".

"Об этом говорила Великобритания, подчеркивая, что орган, который финансируют члены Совета Европы, принимает решения без учета национального законодательства", - обратил внимание спикер. Он убежден, что "этот фактор должен учитываться, но ЕСПЧ это не учитывает".

Протокол о субсидиарной роли ЕСПЧ

В связи с этим, напомнил Володин, в Госдуме было принято решение о ратификации протокола №15 к Европейской конвенции по защите прав человека и основных свобод о субсидиарной (дополняющей) роли ЕСПЧ по отношению к национальным правовым системам. Это соглашение "предполагает, что окончательную точку в вопросах вынесения решения со стороны ЕСПЧ все-таки принимает национальный суд, ориентируясь на национальное законодательство и знание ситуации непосредственно в стране, где решение принимается", пояснил он.

"Поэтому нужно исходить из этого. Когда судьи ЕСПЧ принимают решения, им было бы правильно запрашивать подробную информацию и на принципах состязательности сторон, как это должно быть в любом суде, вырабатывать решения", - подчеркнул председатель Госдумы. "А так как они зачастую никого не спрашивают, решения у них носят политизированный характер, и доверие к этим решениям снижается, - констатировал он. - Причем снижается не только с нашей стороны, а со стороны многих европейских стран".

При этом "нужно делать все для того, чтобы помочь жителям Беслана - и в рамках тех решений, которые были реализованы, и чтобы регион дополнительно получал средства", считает Володин.

Ранее в Минюсте России, комментируя решение ЕСПЧ по делу о теракте в Беслане, заявили, что "ряд выводов Европейского суда необоснован, а использованная аргументация - неубедительна и не соответствует доказательствам, предоставленным российскими властями".