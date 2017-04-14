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Москва и Дамаск считают, что кризис в Сирии не имеет силового решения

Политика
14 апреля, 10:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, апреля. /ТАСС
Глава МИД РФ Сергей Лавров подтвердил неизменную поддержку Россией "суверенитета, независимости и территориальной целостности Сирии"
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МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Москва и Дамаск убеждены, что кризис в Сирии не имеет силового решения. Об этом заявили главы МИД внешнеполитических ведомств двух стран Сергей Лавров и Валид Муаллем на встрече в Москве 13 апреля. Как сообщили на Смоленской площади, центральное место заняло обсуждение военно-политической ситуации в Сирии в контексте ракетного удара США в ночь на 7 апреля по военному аэродрому Хан-Шайрат в Сирии.

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Лавров подтвердил неизменную поддержку Россией "суверенитета, независимости и территориальной целостности Сирии". Было подчеркнуто, что "применение Вашингтоном силы в обход Совета Безопасности ООН является грубейшим нарушением норм международного права, противоречит задачам борьбы с международным терроризмом, ставит под угрозу региональную и глобальную безопасность и подрывает коллективные усилия по содействию политико-дипломатическому урегулированию, прилагаемые на астанинской и женевской площадках". "Стороны обсудили совместные шаги в интересах минимизации негативных последствий агрессивной акции США", - обратили внимание в дипведомстве.

"Одновременно подчеркивалось, что события 4 апреля в Хан-Шейхуне требуют тщательного расследования экспертами ОЗХО, состав которых должен быть географически сбалансирован, - отметили в МИД. - Лавров приветствовал готовность Дамаска обеспечить допуск миссии ОЗХО на авиабазу Хан-Шайрат и безопасные условия работы международных экспертов".

Муаллем со своей стороны выразил признательность России за поддержку сирийского народа, который на протяжении шести лет живет в условиях острого кризиса и открытого конфликта. Сирийский министр акцентировал нацеленность Дамаска на поиск компромиссных решений внутриполитических проблем с целью прекращения насилия, восстановления порядка и стабильности в Сирии.

"Стороны подтвердили, что кризис в САР не имеет силового решения и может быть урегулирован лишь политико- дипломатическими средствами, - подчеркнули в МИД РФ. - В данном контексте была отмечена важность эффективного продолжения переговорной работы с участием представителей сирийского правительства и оппозиции в Астане и Женеве".

Лавров и Муаллем также рассмотрели текущие вопросы двусторонней повестки дня. Стороны подтвердили настрой на дальнейшее развитие и укрепление двустороннего взаимодействия по широкому спектру направлений. "Намечены пути повышения эффективности российско-сирийского сотрудничества в торгово-экономической и гуманитарной сферах", - информировали в российском дипведомстве.

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Кризис в Сирии Ракетный удар США по авиабазе в Сирии
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