Замглавы МИД РФ считает вынужденной эмоциональность выступления Сафронкова в СБ ООН

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. России нужно было послать коллегам по СБ ООН серьезный эмоциональный сигнал. Об этом заявил в пятницу замглавы МИД РФ Сергей Рябков, отвечая на вопрос о реакции представителей Запада на высказывания заместителя постпреда России при ООН Владимира Сафронкова.

"Крайне странно слышать от наших западных коллег, которые из года в год упражняются в оскорбительных высказываниях в адрес России, - сказал Рябков. - Настает момент, когда нужно послать серьезный эмоциональный сигнал, иначе из состояния политического зомбирования тех, кто сидит с нами за одним столом в зале Совбеза или исполнительного совета ОЗХО, вывести просто не получается".

"Представьте себе ситуацию, что мы продолжали бы разговор в жанре "Ваше превосходительство, преисполненные уважения к Вам просили бы уделить Вашего драгоценного времени, чтобы Вы прислушались к нашей позиции...", - иронизировал он. - Какой будет эффект? Только тот, что эти "превосходительства" окончательно уверуют в свое превосходство над всеми", потому что, употребляя поговорки, им все "как об стенку горох". Настает как какой-то предел всему".

"Выступавший заместитель постоянного представителя Сафронков сказал ровно то, что требовалось в этой ситуации, - заключил Рябков. - Уверяю, что он может дозировать степень дипломатической учтивости в зависимости от ситуации".

На экстренном заседании Совета Безопасности, посвященном ситуации в Сирии, заместитель постоянного представителя РФ при ООН Владимир Сафронков в эмоциональной форме призвал постоянного представителя США при организации Никки Хейли не оскорблять Россию и наладить здоровую коллективную работу в Совете Безопасности. "Я бы попросил выступающих - представителя Соединенных Штатов и другие делегации - не оскорблять мою страну. На это действительно нет ни у кого морально права. Мы себе этого не позволяем", - сказал он.