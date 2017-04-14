Рябков: Москва не хочет спекулировать на теме использования США супербомбы в Афганистане

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МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков отказался говорить о возможности использования США супербомбы в других странах после ее применения в Афганистане. По словам замминистра, Москва не хочет спекулировать на этой теме и готова идти "на любую глубину" при взаимодействии в борьбе с "Исламским государством" (ИГ, запрещена в РФ).
Он напомнил, что Москва подтвердила свою приверженность совместной борьбе с террористами во время визита в Москву госсекретаря США Рекса Тиллерсона. "Мы готовы идти на любую глубину во взаимодействии в борьбе с ИГ", - подчеркнул Рябков. При этом он отметил, что пока полноформатного сотрудничества у РФ и США в этой сфере нет. "Дело ограничивается обменом информацией по оперативной обстановке - и то в определенном, ограниченном ключе", - указал высокопоставленный дипломат.
В четверг Вашингтон нанес авиаудар по тоннельному комплексу местной ячейки террористической группировки "Исламское государство" в уезде Ачин провинции Нангархар. Была применена сверхмощная фугасная авиационная бомба GBU-43, которую в Пентагоне именуют "матерью всех бомб" (ее масса превышает 9,5 тонны). Позже Agence France-Presse со ссылкой на официальное заявление афганского правительства сообщило, что в результате этого удара были уничтожены по меньшей мере 36 боевиков ИГ.