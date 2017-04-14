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Госдума ратифицировала договор с Гайаной об основах отношений

Политика
14 апреля, 11:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, апреля. /ТАСС
Договором предусматривается, что стороны будут сотрудничать в рамках ООН, региональных и международных организаций и форумов с целью укрепления международного мира, стабильности и безопасности
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МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Госдума в пятницу ратифицировала договор об основах отношений между РФ и Кооперативной Республикой Гайана.

Договор был подписан в Москве 15 июня 2016 года и внесен на ратификацию президентом РФ в начале 2017 года. Им устанавливается, что двусторонние отношения должны развиваться "на основе строгого соблюдения положений Устава ООН, принципов суверенного равенства государств, самоопределения народов, разрешения споров мирными средствами, неприменения силы, невмешательства во внутренние дела государств, а также других общепризнанных принципов и норм международного права".

"Договором предусматривается, что стороны будут сотрудничать в рамках ООН, региональных и международных организаций и форумов с целью содействия укреплению международного мира, стабильности и безопасности, обеспечивая основу для социально-экономического развития и процветания своих народов", - говорится в пояснительной записке.

Оговаривается, что стороны будут развивать взаимовыгодное сотрудничество в сферах здравоохранения, предотвращения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, противодействия транснациональной организованной преступности, а также взаимодействовать в сфере борьбы с международным терроризмом.

Как пояснил на заседании замглавы МИД РФ Сергей Рябков, курирующий страны Северной и Южной Америки, дипотношения с Гайаной были установлены еще в 80-х годах прошлого века. "За это время был проделан немалый путь", - отметил он. По словам Рябкова, "флагманом двустороннего взаимодействия в нематериальной сфере является работа в этой стране (российской) компании "Русал", которая инвестировала значительные средства в развитие местной промышленности, занимается спонсорской и благотворительной деятельностью". "Уверен, что ратификация договора пошлет важный политический сигнал, станет нашим вкладом в укрепление отношений с нашей страной", - заключил замминистра.

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