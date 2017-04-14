Лидеры ЕврАзЭС приветствуют участие Молдавии в Союзе

БИШКЕК, 14 апреля. /ТАСС/. Президенты стран ЕврАзЭС на саммите в Бишкеке приветствовали участие Молдовы в Союзе в качестве наблюдателя, однако этот статус необходимо уточнить. Об этом первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов сообщил журналистам по итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета.

"Также сегодня президенты обсудили статус одного из участников Евразийского Экономического Союза, который был предусмотрен, но никогда не был задействован - это статус наблюдателя. Речь идет по обращению Молдовы получить такой статус. Президенты решили, что это обращение приветствуется, но вместе с тем необходимо детально уточнить, что такое статус наблюдателя", - сказал Шувалов.

В частности, по словам первого вице-премьера, необходимо уточнить какие взаимные права и обязанности возникают у участников с таким статусом, также необходимо определить, какие документы такой участник Союза должен предоставить Евразийской экономической комиссии, какие полномочия являются у наблюдателя, в каких заседаниях он может участвовать. Все эти детали необходимо прописать в отдельном документе, подчеркнул Шувалов.

Он выразил надежду, что в течение месяца такой документ может быть подготовлен. Первый вице-премьер особо отметил, что наблюдатель не является участником ЕврАзЭС, но может участвовать в заседаниях Высшего экономического совета.