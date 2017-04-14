Меморандум о предотвращении инцидентов между РФ и США официально не возобновлялся

Главный тренер "Зенита" Луческу заявил, что спокойно отнесется к своей отставкеСпорт 14 апреля, 13:43
Прыгунья на лыжах с трамплина Аввакумова приступит к полноценным тренировкам 17 апреляСпорт 14 апреля, 13:35
Президиум ВФП не утвердил кандидатуру Власенко в состав бюро FINAСпорт 14 апреля, 13:24
Защита экс-губернатора Челябинской области Юревича подаст жалобу на следствиеНовости Урала 14 апреля, 13:12
Скабелка: в случае ухода Фурха место вратаря ХК "Авангард", скорее всего, займет легионерСпорт 14 апреля, 13:06
Порт Роттердам в I квартале увеличил контейнерооборот на 8,8%Транспорт 14 апреля, 12:57
Защитник клуба НХЛ "Тампа" Хедман выступит за сборную Швеции на ЧМСпорт 14 апреля, 12:46
Тренер ХК "Авангард" Скабелка желает сохранить в команде Бурдасова и НикитинаСпорт 14 апреля, 12:42
Французский хоккеист Да Коста не сыграет с россиянами в субботуСпорт 14 апреля, 12:39
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Действие Меморандума о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации в ходе операции в Сирии официально не возобновлено, но обмен информацией между РФ и США продолжается. Об этом заявил в пятницу заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
"Обмен информацией (с США) идет, но мы официально не объявляем о том, что действие этого документа возобновлено, - сказал он. - То есть объем обмена информацией определяется, как я понимаю, в зависимости от ситуации".
Россия приостановила действие Меморандума после атаки США 7 апреля на аэродром Шайрат близ сирийского Хомса.
По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, президент России Владимир Путин подтвердил готовность вернуться к применению документа при понимании, что "будет четко подтверждена изначальная цель действий военно-воздушных сил американской коалиции и ВКС РФ в борьбе с ИГ (террористическая группировка "Исламское государство") и "Джебхат ан-Нусрой" (обе запрещены в РФ)".