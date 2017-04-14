Меморандум о предотвращении инцидентов между РФ и США официально не возобновлялся

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Действие Меморандума о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации в ходе операции в Сирии официально не возобновлено, но обмен информацией между РФ и США продолжается. Об этом заявил в пятницу заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

"Обмен информацией (с США) идет, но мы официально не объявляем о том, что действие этого документа возобновлено, - сказал он. - То есть объем обмена информацией определяется, как я понимаю, в зависимости от ситуации".

Россия приостановила действие Меморандума после атаки США 7 апреля на аэродром Шайрат близ сирийского Хомса.

По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, президент России Владимир Путин подтвердил готовность вернуться к применению документа при понимании, что "будет четко подтверждена изначальная цель действий военно-воздушных сил американской коалиции и ВКС РФ в борьбе с ИГ (террористическая группировка "Исламское государство") и "Джебхат ан-Нусрой" (обе запрещены в РФ)".