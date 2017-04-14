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Кремль призывает к сдержанности в ситуации вокруг КНДР

Политика
14 апреля, 12:35 дата обновления: 14 апреля, 13:39 UTC+3
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предостерег страны от провокационных действий
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БИШКЕК, 14 апреля. /ТАСС/. Россия призывает все страны проявлять сдержанность в ситуации вокруг КНДР и предостерегает от провокационных действий. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В Москве с большой обеспокоенностью наблюдают за эскалацией напряженности на Корейском полуострове", - сказал он. "Мы призываем все страны к сдержанности, предостерегаем страны от каких-либо действий, которые могли бы означать какие-то провокационные шаги", - подчеркнул Песков.

"Россия достаточно последовательную позицию занимала по нераспространенческому досье, продолжает занимать эту позицию и продолжает оставаться сторонницей политико-дипломатических методов урегулирования всех кризисов, в том числе северокорейского", - заявил пресс-секретарь.

Ситуация на Корейском полуострове вновь обострилась в начале прошлого года, когда Пхеньян осуществил ядерное испытание и позднее запустил баллистическую ракету с искусственным спутником Земли. В сентябре 2016 года КНДР провела еще одно ядерное испытание, а в течение года произвела более 20 ракетных пусков. Такие пуски продолжились и в этом году, после очередного подобного испытания в начале марта командование американского контингента в Республике Корея сообщило, что приступило к размещению зенитного ракетного комплекса THAAD на территории этой страны, несмотря на возражения Москвы и Пекина.

США в последнее время неоднократно заявляли, что рассматривают все возможные варианты в отношении КНДР. 9 апреля стало известно, что Тихоокеанское командование Вооруженных сил США направило в сторону Корейского полуострова авианосную ударную группу во главе с авианосцем Carl Vinson. Однако, по словам главы Пентагона Джеймса Мэттиса, это решение не было обусловлено конкретными причинами.

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Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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