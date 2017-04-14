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Медведев: в Арктике предстоит еще большая работа и координация действий

Политика
14 апреля, 13:47 UTC+3 ГОРКИ 14, апреля. /ТАСС
По мнению премьер-министра, в настоящее время важно сосредоточиться на вопросах развития Арктической зоны в области транспорта, науки, экологии, туризма, инфраструктуры
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ГОРКИ, 14 апреля. /ТАСС/. Россия последовательно наращивает свое присутствие в Арктике, но предстоит еще большая работа в регионе и скоординированные действия. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на совещании по вопросам развития Арктики.

"Мы последовательно продолжаем наращивать российское присутствие в Арктике, активизируем промышленное освоение арктического шельфа, новых месторождений стратегических металлов и других полезных ископаемых, возводим социальную и транспортную инфраструктуру, продолжаем развивать Северный морской путь - кратчайший водный отрезок между европейскими и азиатскими портами, а также занимаемся защитой других российских интересов. Но, тем не менее, нам предстоит еще большая работа, которая требует четких скоординированных усилий как со стороны государства, так и самих арктических регионов и бизнеса", - сказал Медведев.

Глава правительства подчеркнул, что для получения максимального эффекта в этой работе необходимо действовать в единой логике. Он напомнил, что в 2014 году была утверждена госпрограмма развития Арктики на период до 2020 года. Однако документ этот носит аналитический характер. "Это свод частей отраслевых госпрограмм, которые касаются Арктики. Совершенно очевидно, что этого недостаточно, этот документ просто задает направление для развития, но без собственного финансирования, что в значительной степени обесценивает эти усилия", - отметил глава правительства.

По словам Медведева, Минэкономразвития подготовило обновленную редакцию госпрограммы, которая должна содержать и конкретные задачи, и инструменты, "которые обеспечивают их безусловное решение, в том числе финансовое". Он призвал обсудить вопросы развития Арктической зоны в области транспорта, науки, экологии, туризма, инфраструктуры, в том числе вопросы возможности использования инфраструктуры двойного назначения.

Затем, по словам премьера, будет необходимо перейти "к практическому исполнению тех предложений, которые сегодня прозвучат, в рамках новой редакции госпрограммы и других инструментов, если мы о них сегодня договоримся, если их можно будет использовать".

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