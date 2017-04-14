Медведев в 2016 году заработал 8,6 млн рублей

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр России в 2016 году заработал 8 млн 586 тыс. 974 рубля. Это почти на 181 тыс. рублей меньше, чем в 2015, когда его доход составил 8 млн 767 тыс. 883 рубля. Такие сведения глава правительства представил в декларации о доходах, опубликованной на официальном сайте кабинета министров.

Судя по декларации, ежемесячный заработок главы кабинета министров в прошлом году составлял примерно 715 тыс. рублей.

В пресс-службе правительства РФ объяснили сокращение дохода премьер-министра Дмитрия Медведева в 2016 году уменьшением суммы вклада и процентов по нему. "Уменьшение связано с уменьшением размера банкового вклада и выплаты процентов по нему", - сказали в пресс-службе.

В 2012 году Медведев заработал 5,8 млн рублей, в 2013 - 4,3 млн, в 2014 - 8,5 млн рублей (после повышения денежного вознаграждения по указу президента), в 2015 - 8,8 млн рублей.

Никаких других изменений в декларации нет: ни по движимому, ни по недвижимому имуществу, ни по акциям.

Недвижимость и транспорт

По опубликованному документу, Медведев по-прежнему является собственником квартиры (на территории России) площадью 367,8 кв м. Точно такая же квартира числится и в пользовании у его супруги Светланы. Кроме того, на условиях аренды (сроком 49 лет) премьер владеет земельным участком в 47 соток, также расположенным в пределах российской территории.

Медведев, как и прежде, имеет в собственном распоряжении два раритетных легковых автомобиля - ГАЗ-20 "Победа" 1948 года выпуска и ГАЗ-21 "Волга" 1962 года выпуска. Его супруга владеет более современной машиной - немецким Volkswagen Golf 1999 года выпуска. Светлане Медведевой также принадлежат два машино-места общей площадью 32,5 кв м.

Согласно декларации, в прошлом году, как и ранее, супруга председателя правительства не получила никакого дохода.

Единственный сын четы Медведевых Илья - совершеннолетний, а поэтому родители не представляют сведений о его доходах и имуществе в налоговые органы.