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Путин в 2016 году заработал 8,86 млн рублей

Политика
14 апреля, 15:02 UTC+3
Это на 33 тыс. рублей меньше, чем в 2015 году
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Материал из 1 страницы
© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин заработал в 2016 году 8 млн 858 тыс. 432 руб., что на 33 тыс. руб. меньше дохода главы государства в 2015 году. Такие данные содержатся в декларации президента РФ о доходах, расходах и имуществе, опубликованной на официальном сайте Кремля.

Средний ежемесячный доход главы государства в прошлом году составил 738 тыс. руб. В 2015 году среднемесячный заработок президента составлял около 741 тыс. руб.

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Недвижимость Путина и его автопарк остались прежними. В собственности Путина, как следует из декларации, - земельный участок на 1,5 тыс. кв. м, квартира в 77 кв. м и гараж площадью 18 кв. м. В его пользовании также квартира в 153,7 кв. м и гаражное место на 18 кв. м. Все эти объекты находятся в России.

Президент владеет двумя раритетными автомобилями "Волга" ГАЗ М21, внедорожником "Нива" и прицепом "Скиф".

В 2013 году заработок президента составлял более 3,6 млн руб., в 2014 году - 7,6 млн (более чем двукратный рост был обусловлен указом о повышении денежного вознаграждения президенту и премьер-министру России, чья зарплата на тот момент отставала от доходов подчиненных), в 2015 году - около 8,9 млн руб.

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Темы
Декларация о доходах за 2016 год
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