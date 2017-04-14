Наибольший доход за 2016 г. среди чиновников Кремля задекларировал Кириенко

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко стал лидером в Кремле по уровню дохода в 2016 году. Об этом свидетельствуют декларации о доходах, расходах и имуществе, опубликованные на официальном сайте Кремля.

Согласно документу, в 2016 году Кириенко заработал 85 млн 486 тыс. 900 рублей. Однако большая часть этого дохода, очевидно, была получена им на прежнем месте работы - в госкорпорации "Росатом", которую он возглавлял до октября 2016 года. На работу же в Кремле из отчетного периода у него пришлось лишь три месяца.

На втором месте - секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, задекларировавший 33,5 млн рублей. Третьим по размеру заработка в 2016 году среди высокопоставленных чиновников Администрации Кремля стал полпред президента в Совете Федерации Артур Муравьев, чей доход составил 33,3 млн рублей.

Самый скромный доход за минувший год в Кремле показала уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова - около 2,8 млн рублей.

Доход руководителя администрации Кремля Антона Вайно составил в минувшем году 9,64 млн рублей. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил доход в 12,8 млн рублей. Президент РФ Владимир Путин за тот же период заработал 8,86 млн рублей.

Год назад в декларации за 2015 год наибольший доход из чиновников Кремля задекларировал Вячеслав Володин, занимавший на тот момент пост первого замглавы администрации президента РФ - почти 87,1 млн рублей. В этом году Володин тоже отчитался о своих доходах, но уже в качестве председателя Госдумы. Ранее источник ТАСС в окружении спикера сообщил, что за прошлый год политик заработал 62,1 млн рублей (как и годом ранее, в основном это средства от вкладов и ценных бумаг).

Отчеты о доходах и имуществе

Порядок обнародования чиновниками информации о своем благосостоянии действует в России уже не один год. Высокопоставленные госслужащие и парламентарии обязаны отчитываться о доходах, расходах и имуществе ежегодно до 1 апреля включительно (для рядовых чиновников этот срок истекает 30 апреля), и после обработки деклараций эти сведения публикуются на официальных сайтах соответствующих органов власти.

Впервые требование предоставлять сведения о доходах и имуществе в отношении госслужащих в России было введено в 1995 году, однако тогда вся эта информация получала статус служебной тайны. Указ президента о порядке размещения на официальных сайтах органов власти и в СМИ сведений о доходах и имуществе госслужащих и членов их семей был подписан в 2009 году. С тех пор сведения об имущественном положении и доходах членов семей главы государства, председателя правительства, министров, работников администрации Кремля, полпредов президента в округах, депутатов Госдумы и членов СФ подаются в налоговые органы и публикуются на официальных интернет-порталах. С 2012 года отчитываться стали также руководители Центробанка РФ, Пенсионного фонда, Фонда социального страхования, Фонда обязательного медицинского страхования, их супруги и несовершеннолетние дети.

В 2013 году список тех, кто обязан декларировать доходы и расходы, был расширен за счет руководителей госкомпаний и госкорпораций, однако в 2015 году правительство РФ освободило руководство ряда компаний с госучастием от публикации таких сведений (РЖД, "Роснефть" и др.). Требование публичной декларации с тех пор касается лишь сотрудников некоммерческих и бюджетных организаций, фондов, корпораций и компаний, которые на 100% принадлежат государству, и руководители которых назначаются правительством РФ. Коммерческие компании (акционерные общества) с госучастием должны предоставлять сведения о декларациях своих руководителей в правительство, но не обязаны публиковать их.

В 2013 году вступил в силу закон, согласно которому чиновники и парламентарии должны отчитываться не только о доходах, но и о крупных тратах - о каждой сделке по приобретению земли, недвижимости, автомобилей, ценных бумаг и акций, если сумма превышает общий доход госслужащего и его супруги (супруга) за три последних года. Рассказывать необходимо и об источниках получения средств, за счет которых совершена покупка. В том же году был введен запрет на владение чиновниками, парламентариями и кандидатами на выборные посты банковскими счетами и финансовыми инструментами за рубежом. При этом наличие заграничной недвижимости допускается, однако вся она подлежит декларированию.

Декларации о доходах ежегодно подают около 1,5 млн госслужащих. В декабре 2013 года в Кремле было создано Управление по вопросам противодействия коррупции, которое проверяет поданные чиновниками сведения.