Чиновники Кремля и кабмина отчитались о недвижимости в РФ и за рубежом

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Чиновники администрации президента РФ и члены кабмина отчитались о собственности в России и за рубежом. Эта норма прописана в законе, который требует от высокопоставленных чиновников ежегодно предоставлять сведения не только о своих доходах за год, но и о недвижимом имуществе.

Самые большие квартиры задекларировали первый вице-премьер Игорь Шувалов и министр Денис Мантуров, а самое больше число объектов недвижимости - у министра по делам Северного Кавказа Льва Кузнецова. Такие данные приводятся в опубликованных на сайтах Кремля и правительства РФ декларациях о доходах и расходах чиновников.

Лесной участок, манежная и артезианская скважина

Что касается состава недвижимости чиновников и их семей, то традиционно здесь преобладают квартиры, земельные участки, дачи, гаражи, бани и машиноместа. Но встречаются и необычные объекты: очистные сооружения, трансформаторные подстанции, КПП, дороги и даже артезианские скважины. Такие объекты есть, например, в перечне имущества министра Кузнецова.

Есть и другие нетипичные объекты. Так, первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко указал в декларации спортивно-оздоровительный блок и лесной участок. У супруги заместителя секретаря Совбеза РФ Сергея Вахрукова в декларации отмечена манежная, а у начальника управления президента РФ по применению информационных технологий и развитию электронной демократии Андрея Липова - номер в пансионате.

Министр с 39 объектами

Лидером по количеству задекларированных объектов стал Кузнецов, который указал 39 наименований. Он заметно опередил по этому показателю ближайших "преследователей" - вице-премьера Александра Хлопонина (19 объектов) и полпреда президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Николая Цуканова (14 объектов).

Недвижимость чиновников сильно различается не только по назначению и географии, но и по масштабам. Обладателем самого большого дома, согласно декларациям, является Игорь Шувалов, который арендует дом площадью 4 тыс. 174 кв. метра. Однако собственником самого большого дома (почти 2,9 тыс. кв. метров) оказался Хлопонин.

Что касается квартир, то самую большую из них указал Шувалов. Первый вице-премьер арендует квартиру площадью 483 кв. метра в Великобритании. Совсем немного отстал от него Мантуров, которому принадлежит квартира в России площадью 480,9 кв. метров.

Самую же маленькую квартиру площадью 34,6 кв. метра задекларировал глава МВД России Владимир Колокольцев.

Недвижимость в Европе и США

Несколько чиновников указали в декларациях зарубежную недвижимость. Подавляющее большинство таких объектов находится в Европе, за исключением квартиры в США, принадлежащей олимпийской чемпионке Татьяне Навке, супруге пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова.

Среди стран, недвижимостью в которых владеют или пользуются чиновники и их семьи, лидируют Италия, Франция и Испания. Указаны в декларациях и объекты в Австрии (арендованный Шуваловым дом), Болгарии (квартира и гараж супруги главы Минтруда Максима Топилина), Великобритании (арендованная Шуваловым квартира), Швейцарии (дом вице-премьера Ольги Голодец).