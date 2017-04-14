Путин провел ряд двусторонних встреч на полях саммита в Бишкеке

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БИШКЕК, 14 апреля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин провел в Бишкеке ряд двусторонних встреч на полях состоявшихся здесь саммитах Евразийского Экономического союза и организации Договора о коллективной безопасности. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Президент пообщался сейчас с (президентом Таджикистана Эмомали - прим. ТАСС) Рахмоном, с президентом Киргизии (Алмазбеком - прим. ТАСС) Атамбаевым они общаются. (Встречи проходят - прим. ТАСС) как это обычно бывает на полях международных форумов", - сказал Песков.
На вопрос журналистов, интересовались ли коллеги Путина по ЕврАзЭС и ОДКБ у российского лидера о его контактах с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, Песков сказал: "Спрашивали. Он рассказывал, поделился информацией".
Пресс- секретарь президента отрицательно ответил на вопрос, обсуждалась ли лидерами ситуация вокруг КНДР.