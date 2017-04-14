Половина кремлевских чиновников и треть правительственных не имеют автомобиля

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Почти половина высших чиновников Кремля не имеет собственных автомобилей, а в правительстве сотрудников без автомобиля - одна треть. Такие данные содержатся в декларациях о доходах, которые опубликованы на официальных сайтах президента РФ и кабинета министров.

Согласно документам, из 80 высокопоставленных сотрудников администрации Кремля не имеют в собственности личный автомобиль 34 чиновника. В кабмине одиннадцать из 32 отчитавшихся о своих доходах и имуществе задекларировали отсутствие собственной машины. Примечательно, что в их числе - отвечающие за транспорт министр Максим Соколов и спецпредставитель президента Сергей Иванов.

Что касается пристрастий тех, кто личным автомобилем владеет, то в Кремле лидерство принадлежит продукции германского автопрома. В правительстве немецких производителей опередили отечественные. В целом же расклад сил между советскими/российскими автомобилями и иномарками во владении у членов кабмина составил 17 против 23.

Спектр моделей отечественного производства, которые задекларировали чиновники кабмина, весьма широк - от раритетных машин ГАЗ-21 "Волга" или "Победа" (владельцами таковых являются и президент Владимир Путин, и премьер Дмитрий Медведев), до ВАЗовской "восьмерки" у министра спорта Павла Колобкова или "Лады Х-Ray" у министра связи Николая Никифорова. Главным поклонником отечественных машин можно назвать министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, который владеет двумя "Москвичами" 408-й и 412-й моделей, классической ВАЗ-2103 и современной "Ладой Вестой".

Есть во владении чиновников и автомобили класса "люкс", такие как, например, Bentley вице-премьера Александра Хлопонина или Ferrari министра по делам Северного Кавказа Льва Кузнецова.

Некоторые чиновники предпочитают мототехнику. Так, министр Михаил Абызов и советник президента Сергей Григоров и имеют по 4 мотоцикла, включая "Урал" с коляской у последнего. По два мотоцикла заявили вице-премьер Дмитрий Рогозин, министр финансов Антон Силуанов и министр энергетики Александр Новак.

Встречаются в отчетах об имуществе и экзотические транспортные средства. Например, помощник президента Константин Чуйченко владеет самоходной машиной на пневматическом или гусеничном ходу, советник президента Владимир Толстой задекларировал мотолодку "Казанка", спецпредставитель президента Дмитрий Ливанов - яхту "Жано Престиж", а Абызов помимо машин и мотоциклов уже несколько лет имеет вертолет Robinson.