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Десять политических партий выдвинут "народного кандидата" в губернаторы Севастополя

Политика
14 апреля, 15:49 UTC+3 СЕВАСТОПОЛЬ /Корр. ТАСС, Андрей Мединский
По мнению участников объединения, выдвижение собственного кандидата позволит представить на выборах кандидатуру, альтернативную той, что будет выдвинута от партии "Единая Россия"
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СЕВАСТОПОЛЬ, 14 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Мединский/. Десять севастопольских региональных отделений политических партий объединились для избрания "народного кандидата", которого выдвинут на предстоящие в этом году выборы губернатора Севастополя. Об этом заявили представители этих партий в ходе пресс-конференции в Севастополе.

"Считаем необходимым провести в мае месяце общегородской опрос (голосование) с целью выявления наиболее достойного кандидата от севастопольцев на должность губернатора города Севастополя", - сказал на пресс-конференции глава регионального отделения партии "Справедливая Россия" Евгений Дубовик.

По мнению участников этого политического объединения, выдвижение собственного кандидата позволит представить на выборах губернатора кандидатуру, альтернативную той, что будет выдвинута от партии "Единая Россия". Как пояснили участники сегодняшней пресс-конференции, десять политических партий для определения собственного "народного кандидата" представят собственные кандидатуры, кроме того, возможно и самовыдвижение, для чего самовыдвиженцу необходимо заручиться поддержкой не менее пяти общественных организаций города.

Для участия в предвыборной борьбе на выборах губернатора Севастополя десять политических партий подписали межпартийное соглашение. Участниками объединения стали региональные отделения партий КПРФ, "Справедливая Россия", "Патриоты России", "Партия ветеранов России", "Родина", "Партия великое Отечество", Трудовая партия России", "Российская партия пенсионеров за справедливость", "Рот-Фронт" и "Народ против коррупции".

Ранее сообщалось, что региональное отделение партии "Единая Россия" планирует провести в мае 2017 года внутрипартийное голосование о выборе собственного кандидата на выборы губернатора Севастополя. Помимо врио губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова в праймериз будут участвовать коммерческий директор ООО "Добрыня-Дар" и общественный деятель Сергей Лисейцев, председатель совета Андреевского муниципалитета Павел Сысуев, сопредседатель севастопольского регионального отделения ОНФ Владимир Немцев и предприниматель, общественный деятель Алексей Макушин.

Закон о порядке избрания главы Севастополя на прямых выборах был принят Законодательным собранием города 14 марта этого года, согласно его нормам губернатор избирается на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. Закон предусматривает выдвижение кандидатов от политических партий, при этом кандидат может как состоять в рядах выдвинувшей его политической силы, так и быть ее беспартийным сторонником. Кандидату необходимо будет собрать подписи в поддержку своего выдвижения в муниципальных округах Севастополя - пройти так называемый муниципальный фильтр, при этом самовыдвижение не предусмотрено. Первые в истории Севастополя прямые выборы губернатора Севастополя состоятся 10 сентября 2017 года в единый день голосования.

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