Доход Матвиенко в 2016 году составил почти 23 млн рублей

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Доход спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко в 2016 году составил порядка 23 млн рублей. Это следует из сведений о доходах и имуществе, опубликованных на сайте Совфеда.

Согласно этим данным, председатель верхней палаты в прошлом году заработала чуть более 22 млн 859 тыс. рублей (в 2015 году - 21 млн 43 тыс. рублей)

Доход ее супруга по итогам 2016 года составил чуть более 17 млн рублей (в 2015 году - 32 млн рублей).

На 1 января 2017 года в собственности Матвиенко находились дачный земельный участок (около 3,7 тыс. кв. м.) и склон, прилегающий к участку, не подлежащий застройке (около 2,8 тыс. кв. м.). Она также владеет квартирой (290 кв. м.), дачей (729,4 кв. м.), хозяйственным блоком (255,4 кв. м.) и машиноместом, еще одна дача (730 кв. м.) находится в ее пользовании. Спикеру верхней палаты парламента также принадлежит автомобиль Chevrolet Niva.

В собственности супруга Матвиенко находится земельный участок площадью 4 тыс. кв. м. для строительства жилого дома сезонного проживания, жилой дом (161,1 кв. м.) и две трети доли квартиры (215,1 кв. м.). По сравнению с 2015 годом, перечень собственности Матвиенко и ее супруга не изменился.

В 2014 году доход Валентины Матвиенко составил 160 млн 361 тыс. рублей, из которых более 150 млн рублей спикер Совфеда получила от продажи квартиры и машиноместа в Москве. Супруг спикера Совфеда в 2014 году заработал 1 млн 882 тыс. рублей.