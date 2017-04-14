Полиция Испании уведомила посольство РФ о задержании карельского бизнесмена Попова

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МАДРИД, 14 апреля. /Корр. ТАСС Екатерина Воробьева/. Полиция Испании уведомила о задержании карельского бизнесмена Василия Попова. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил заведующий консульским отделом посольства РФ в Испании Андрей Константинов.
По его словам, правоохранительные органы Испании "прислали официальное уведомление о том, что он был задержан 12 апреля в Пуэрто-де-ла-Крус (автономное сообщество Канарские острова)". "Другой информации на данный момент нет, - добавил дипломат. - Выясняем причины задержания". Ранее супруга обвиняемого в особо крупном мошенничестве карельского бизнесмена Анастасия Кравчук подтвердила ТАСС его задержание в Испании.
Попов в 2017 году получил политическое убежище в Финляндии, которая отказала России в его экстрадиции.
13 апреля в правоохранительных органах заявили о задержании бизнесмена в Испании по запросу Интерпола. В карельском МВД, Следственном управлении СК РФ по республике сообщили, что не располагают такой информацией.
"5 апреля Василию Попову вернули загранпаспорт в Финляндии и сняли запрет на выезд из страны. 7 апреля он вылетел на отдых в Испанию и на шестой день (пребывания в стране) его задержали в отеле. Он мне позвонил и сказал, что, по данным испанской полиции, находится в международном розыске", - добавила Кравчук.
По ее словам, Попов поехал на отдых с документами, которые позволяют ему свободно передвигаться по территории Евросоюза. Судебное разбирательство в отношении бизнесмена пройдет в Мадриде, уточнила жена Попова.
В 2015 году Попову заочно предъявили обвинение по уголовному делу о продаже в Петрозаводске здания муниципального предприятия "Петропит" по заниженной стоимости и объявили в международный розыск. Фигурантами дела также являются жена Попова, экс-председатель Заксобрания Карелии Анастасия Кравчук, депутат карельского парламента Ольга Залецкая и бывший директор ТД "Ленторг" Александра Корнилова. Им предъявлены обвинения по ст. 159 УК РФ "Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере".
По версии следствия, с 2011 по 2014 год обвиняемые путем обмана и злоупотребления доверием чиновников мэрии Петрозаводска и должностных лиц управления Росреестра по Карелии приобрели по явно заниженной стоимости право на нежилое здание комбината школьного питания и участок под ним. При рыночной стоимости имущества, превышающей 61 млн рублей, оно было приобретено за 18,3 млн рублей. Ущерб городскому бюджету оценивается более чем в 42,7 млн рублей. Петрозаводский городской суд в январе 2016 года приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении Кравчук, Залецкой и Корниловой, но пока не вынес решения.
Попов ранее избирался депутатом Заксобрания Карелии, горсовета Петрозаводска и главой Олонецкого района. Кроме того, он долгое время возглавлял карельское отделение партии "Яблоко" и Олонецкий молочный комбинат. С 8 марта 2015 года находился в Финляндии. Он заочно арестован городским судом Петрозаводска.