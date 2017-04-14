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МИД РФ предупреждает о появлении в Facebook фальшивой страницы посольства России в Чехии

Политика
14 апреля, 16:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, апреля. /ТАСС
Как отметили в министерстве, страница "не имеет ничего общего с официальной страницей российского дипломатического загранпредставительства"
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МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Фальшивая страница посольства России в Чехии появилась в чешском сегменте социальной сети Facebook по адресу: https://www.facebook.com/ambasadaRF/. Об этом предупредили в пятницу в МИД РФ. Соответствующие сведения размещены в разделе сайта дипведомства, посвященного публикациям, тиражирующим недостоверную информацию о России.

Как отметили в министерстве, указанная страница "не имеет ничего общего с официальной страницей российского дипломатического загранпредставительства". "Создатели поддельного ресурса распространяют информацию от имени посольства России в Чехии, не имея на то законных оснований и намеренно вводя в заблуждение чешских читателей", - подчеркнули в МИД. Российская сторона расценивает такую дезинформацию "как изощренный метод гибридного воздействия на чешское общественное сознание, о котором так любят в последнее время говорить на Западе".

"Официальная страница посольства России в Чехии в социальной сети Facebook находится по адресу: www.facebook.com/AmbRusCZ/, - обратили внимание в министерстве. - Соответствующая ссылка на нее имеется на официальной интернет-странице посольства www.czech.mid.ru".

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