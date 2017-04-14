Володин указал депутатам на необходимость уведомлять фракции о готовящихся проектах

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин указал депутатам на необходимость уведомлять фракции о готовящихся законопроектах перед их внесением, чтобы они имели возможность оценить последствия их принятия. Об этом он заявил в ходе обсуждения законопроекта об оплате расходов на общедомовые нужды (ОДН) на проходящем сегодня пленарном заседании нижней палаты.

В то же время, по словам председателя Госдумы, это не означает, что депутаты должны согласовывать свои законодательные инициативы, потому что это являлось бы ущемлением прав депутатов. "Вот здесь все руководители фракций выступали и говорили: "Законодательные инициативы депутатов должны точно согласовываться". Я не знаю, это неправильно, потому что это будет ущемление прав депутатов, и ни в коем случае нельзя по этому пути идти, но уведомлять фракции необходимо, чтобы фракция, которая потом принимает решение по согласованию, тоже была в курсе по поводу законодательной инициативы", - обратил внимание спикер.

Накануне зампредседателя палаты Игорь Лебедев (ЛДПР) сообщил ТАСС, что на Совете Думы Володин посоветовал депутатам обсуждать свои законодательные инициативы во фракциях до внесения на рассмотрение палаты, а не "работать на свой пиар". По словам вице-спикера, Володин на примере законопроекта о внесении изменений в закон о полиции (который внесли единороссы Василий Пискарев и Эрнест Валеев, а потом отозвали, так как инициатива не обсуждалась на фракции - прим. ТАСС) посоветовал всем представителям фракций, чтобы законопроекты, особенно громкие и касающиеся практически всей страны, до внесения проходили какую-то стадию обсуждения внутри фракции.

Последствия законопроектов

Ранее Госдума приняла поправки в свой регламент, вводящие норму об оценке регулирующего воздействия законопроектов после их принятия во втором, основном, чтении. В соответствии с одобренными изменениями, ответственному комитету "предоставляется возможность предлагать Совету Думы направить в правительство РФ для проведения оценки регулирующего воздействия принятый во 2-м чтении законопроект в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности". Окончательное решение о направлении на оценочную экспертизу проекта закона в кабмин будет принимать Совет Думы.

Такая процедура, по словам первого вице-спикера палаты Александра Жукова ("Единая Россия"), позволит значительно более объективно оценивать последствия, особенно экономические и социальные, принятия тех или иных законопроектов.