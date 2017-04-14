Лавров обсудил с главой МИД Китая ситуацию на Корейском полуострове и Сирию

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МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Главы МИД РФ и КНР Сергей Лавров и Ван И обсудили по телефону ситуацию на Корейском полуострове и сирийское урегулирование. Об этом сообщили в российском дипведомстве.
"Стороны обсудили наиболее актуальные вопросы международной повестки дня, включая положение дел в сирийском урегулировании и ситуацию на Корейском полуострове, а также график предстоящих двусторонних контактов", - информировали в МИД РФ.
Ситуация на Корейском полуострове вновь обострилась в начале прошлого года, когда Пхеньян осуществил ядерное испытание и позднее запустил баллистическую ракету с искусственным спутником Земли. В сентябре 2016 года КНДР провела еще одно ядерное испытание, а в течение года произвела более 20 ракетных пусков.
Такие пуски продолжились и в этом году, после очередного подобного испытания в начале марта командование американского контингента в Республике Корея сообщило, что приступило к размещению зенитного ракетного комплекса THAAD на территории этой страны, несмотря на возражения Москвы и Пекина.
США в последнее время неоднократно заявляли, что рассматривают все возможные варианты в отношении КНДР. 9 апреля стало известно, что Тихоокеанское командование Вооруженных сил США направило в сторону Корейского полуострова авианосную ударную группу во главе с авианосцем Carl Vinson.
Однако, по словам главы Пентагона Джеймса Мэттиса, это решение не было обусловлено конкретными причинами.
В Сирии, по данным Минобороны РФ, правительственные ВВС 4 апреля разбомбили цеха, где боевики производили боеприпасы с отравляющими веществами, которые поставлялись в Ирак и применялись в Алеппо. Однако в Вашингтоне посчитали, что Дамаск использовал химоружие.
ВС США нанесли ракетный удар, запустив 59 крылатых ракет Tomahawk по военному аэродрому в сирийской провинции Хомс, откуда, по мнению Вашингтона, была якобы начата химическая атака. Жертвами этого обстрела стали 10 человек.